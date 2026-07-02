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Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

La muerte de Santiago Ríos causó conmoción en el mundo del espectáculo. El actor de Casados con hijos y Los Simuladores dejó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, además de un último mensaje que hoy emociona a sus admiradores.

El último posteo de Santiago Ríos cobró un nuevo significado tras su muerte
El último posteo de Santiago Ríos cobró un nuevo significado tras su muerte
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación Argentina de Actores confirmó el miércoles la muerte de Santiago Ríos, actor de 'Casados con hijos', cuyo último mensaje en redes conmovió al espectáculo local.
  • El intérprete entrerriano, formado con grandes maestros, sumó más de cuatro décadas de trayectoria en éxitos como 'Los Simuladores' y dedicó gran parte de su vida a la docencia.
  • Su fallecimiento genera una profunda tristeza en el ambiente artístico, consolidando su legado como uno de los actores de reparto más versátiles y queridos de la TV argentina.
Resumen generado con IA

La muerte del actor Santiago Ríos generó una profunda tristeza en el mundo artístico. La noticia fue confirmada este miércoles por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que despidió al intérprete, reconocido por su participación en exitosas producciones de la televisión, el cine y el teatro.

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Tras conocerse su fallecimiento, muchos usuarios volvieron a una de sus últimas publicaciones en redes sociales, donde había compartido una reflexión que hoy adquiere un significado especial.

El último mensaje de Santiago Ríos que emocionó a sus seguidores

El pasado 16 de junio, el actor publicó una frase en su cuenta de Instagram que, tras su muerte, comenzó a multiplicar las reacciones de sus admiradores. "Si tu lealtad fue ignorada, no insistas en demostrarla. El agua sostiene la vida, pero cuando se desborda, también aprende a irse".

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, esa publicación se llenó de mensajes de despedida y homenaje por parte de colegas, amigos y seguidores que recordaron su extensa trayectoria artística.

Quién fue Santiago Ríos

Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, Santiago Ríos desarrolló una destacada carrera en el teatro, la televisión y el cine. Integró la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1995 y se formó con reconocidos maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de actuar, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza teatral.

En televisión participó de numerosas ficciones que marcaron distintas épocas, entre ellas Casados con hijos, Los Simuladores, Los Roldán, Tumberos, Son amores, La Niñera, Patito Feo, Casi Ángeles, Graduados, Argentina, tierra de amor y venganza, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, además de muchas otras producciones.

Su recorrido cinematográfico también fue amplio, con participaciones en películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, Lucky Luke, Corazón iluminado y La furia.

En el ámbito teatral construyó una sólida carrera sobre escenarios oficiales, comerciales e independientes, donde trabajó junto a destacados directores y formó parte de obras como Los Locos Addams, Rey Lear, Sinvergüenzas, Filomena Marturano, Extraña pareja, Diario de un loco y Dice mamá que basta, entre muchas otras.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Santiago Ríos dejó una huella en la actuación argentina gracias a su versatilidad y a su participación en algunas de las producciones más recordadas de la televisión nacional.

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