Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Quién fue Santiago Ríos

Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, Santiago Ríos desarrolló una destacada carrera en el teatro, la televisión y el cine. Integró la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1995 y se formó con reconocidos maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de actuar, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza teatral.