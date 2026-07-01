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Recuerdos fotográficos: Cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: Cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 2 Hs

A mediados de 1975 fueron declaradas “peatonales permanentes” las cuadras del 500 y del 600 de la calle San Martín, acompañando la ya peatonalizada Vía Blanca, que era Muñecas en sus dos primeras cuadras.

En una imagen publicada el 6 de junio de 1975 (segunda foto) se informa que se iban a poner canteros florales, bancos papeleros, quioscos y cabinas telefónicas y se muestra a obreros municipales construyendo un cantero en la Vía Blanca.

Recuerdos fotográficos: Cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: 1945. El “proceso inflacionista”

Recuerdos fotográficos: 1945. El “proceso inflacionista”
Recuerdos fotográficos: Cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Otra imagen muestra San Martín al 500 (primera foto), vista desde el oeste, en dirección a la plaza Independencia, con dos canteros. El 4 de marzo de 1976 se informó que la policía había detenido a jóvenes por cultivo y tráfico de marihuana y que un empleado municipal de 27 años (que entonces estaba prófugo) había plantado almácigos en los canteros de la zona peatonal, con semillas que había traído desde la plaza de La Recoleta en Buenos Aires. En octubre del 75 había trasplantado los almácigos a su domicilio, “obteniendo cuatro plantas, de donde se aprovisionaba para armar los cigarrillos”. El 9 de marzo se informó que el municipal había sido detenido y se reiteró que “había preparado los primeros almácigos en los canteros construidos en la esquina de San Martín y Muñecas”. Poco después se desencadenó la dictadura y nada más se supo de esta historia, que se convirtió en una especie de mito urbano: cuando se menciona “San Martín peatonal”, se recuerda que hubo quien puso plantas de marihuana en los canteros.

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