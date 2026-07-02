Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
Del "mileísmo puro" a una nueva fisonomía amarilla: cómo la llegada de Diego Santilli redefine la estrategia oficialista en un escenario donde la baja de la inflación convive con el endeudamiento doméstico y la urgencia de reactivar la economía real.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Manuel Adorni Mauricio MacriJesica CirioOsvaldo JaldoPatricia BullrichDiego SantilliFederico SturzeneggerLuis CaputoJosé López
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium