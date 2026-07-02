Opinión›› EL ESCENARIO

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

Del "mileísmo puro" a una nueva fisonomía amarilla: cómo la llegada de Diego Santilli redefine la estrategia oficialista en un escenario donde la baja de la inflación convive con el endeudamiento doméstico y la urgencia de reactivar la economía real.

Manuel Adorni.
Manuel Adorni.
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Manuel Adorni Mauricio MacriJesica CirioOsvaldo JaldoPatricia BullrichDiego SantilliFederico SturzeneggerLuis CaputoJosé López
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La batalla de las encuestas en Tucumán

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

Columna previsional: choferes - regímenes especiales

Columna previsional: choferes - regímenes especiales

Recuerdos fotográficos: Mendoza y Muñecas, años 30

Recuerdos fotográficos: Mendoza y Muñecas, años 30

Lo más popular
Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años
1

Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
2

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
3

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú
4

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

Se busca renovar las estrategias de enseñanza en 30 instituciones secundarias de Tucumán
5

Se busca renovar las estrategias de enseñanza en 30 instituciones secundarias de Tucumán

Ranking notas premium
Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
1

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
2

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli
3

Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
4

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
5

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Más Noticias
Mercosur: comenzó una cumbre con duras críticas a las asimetrías del pacto con la Unión Europea

Mercosur: comenzó una cumbre con duras críticas a las asimetrías del pacto con la Unión Europea

Becarios del Conicet lideran una movilización

Becarios del Conicet lideran una movilización

Terremotos en Venezuela: más de 58.000 edificios fueron dañados o destruidos

Terremotos en Venezuela: más de 58.000 edificios fueron dañados o destruidos

La falta de comida y techo agobia a los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela

La falta de comida y techo agobia a los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela

La Facultad de Artes recibe a Luis de Bairos Moura

La Facultad de Artes recibe a Luis de Bairos Moura

En ArTuc se vendieron 150 obras

En ArTuc se vendieron 150 obras

“Minions & Monstruos”: el caótico mundo de los simpáticos seres amarillos

“Minions & Monstruos”: el caótico mundo de los simpáticos seres amarillos

El cincel de Lola Mora penetra con maestría en las yungas jujeñas

El cincel de Lola Mora penetra con maestría en las yungas jujeñas

Comentarios