Javier Milei impulsa una reforma de la carta orgánica del Banco Central

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.