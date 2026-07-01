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Javier Milei impulsa una reforma de la carta orgánica del Banco Central

El mandatario anuncia que se trabaja en un proyecto para modificar el funcionamiento del BCRA, que apunta a fortalecer la independencia, revisar los adelantos transitorios al Tesoro y limitar el uso de reservas para el pago de deuda.

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma de la carta orgánica del Banco Central. ARCHIVO
El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma de la carta orgánica del Banco Central. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei anunció este miércoles en la Casa Rosada una reforma de la carta orgánica del Banco Central para garantizar su total independencia y estabilidad.
  • Los ministerios de Economía y Desregulación diseñan el proyecto, que sigue las recomendaciones del FMI para limitar la emisión monetaria y el uso discrecional de reservas.
  • La reforma busca blindar al organismo de los cambios políticos, permitiendo implementar un esquema cambiario flexible y consolidar la estabilidad económica del país.
Resumen generado con IA

El gobierno de Javier Milei avanza en el diseño de una reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa en la que trabajan los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado. El anuncio fue realizado este miércoles por el mandatario libertario durante una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada.

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de coordinar el avance de los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.

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En mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había formulado una serie de recomendaciones para profundizar el programa económico argentino. Entre ellas, propuso avanzar en una reforma de la carta orgánica del Banco Central para reforzar su independencia, adoptar un esquema cambiario con mayor flexibilidad y reducir la dependencia de la política monetaria como principal herramienta de estabilización. 

El organismo sostuvo que, una vez consolidado el orden macroeconómico, será necesario fortalecer el marco institucional y combinar la política monetaria con otras reformas estructurales para sostener el crecimiento y reducir la inflación, consignó el diario "Ámbito".

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En esa oportunidad, desde el Ministerio de Economía respondieron que muchas de esas recomendaciones ya formaban parte de la hoja de ruta oficial y aseguraron que la reforma del Banco Central sería impulsada cuando estuvieran dadas las condiciones políticas.

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.

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Entre los principales cambios que analiza el oficialismo se encuentra la posibilidad de otorgar al Banco Central un esquema institucional similar al vigente en otros países de la región, de modo que la conducción del organismo tenga mayor estabilidad y no quede sujeta a los cambios de administración.

La iniciativa también contempla revisar las modificaciones incorporadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. En ese sentido, una de las alternativas en estudio sería restringir o eliminar la facultad del Banco Central para otorgar adelantos transitorios al Tesoro, mecanismo utilizado para asistir financieramente al Estado mediante emisión monetaria.

Otro de los aspectos bajo análisis es la utilización de las reservas internacionales para el pago de deuda pública, una herramienta habilitada por la reforma de la carta orgánica de 2012. La intención del equipo económico sería reducir la discrecionalidad en el uso de esos recursos y fortalecer el rol del Banco Central como autoridad monetaria independiente.

La eventual reforma se enmarca en las recomendaciones formuladas por el FMI en mayo, cuando instó a la Argentina a reforzar la independencia del BCRA, avanzar hacia un esquema cambiario más flexible y disminuir la dependencia de la política monetaria como herramienta de estabilización.

En noviembre de 2023, siendo presidente electo, Javier Milei había difundido un comunicado a través de la Oficina del Presidente en el que ratificó su postura respecto del organismo. "Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central no es un asunto negociable", expresó el texto.

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