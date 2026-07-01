Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento

Resumen para apurados
- El juez federal de Catamarca citó esta semana a indagatoria al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento en el marco de la causa de la financiera Adhemar Capital.
- Aydar se abstuvo de declarar ante el tribunal y su defensa planteó la prescripción de los delitos, en una causa que investiga estafas piramidales en varias provincias.
- La citación a Aydar marca un paso clave en el avance de la megacausa Adhemar Capital, que podría derivar en nuevas imputaciones y en la aceleración del proceso judicial.
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