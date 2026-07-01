Investigación

Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento

El letrado se abstuvo de declarar en la causa federal vinculada al caso Adhemar Capital y alegó que los delitos prescribieron.

La firma Adhemar es investigada en distintas provincias.
La firma Adhemar es investigada en distintas provincias.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El juez federal de Catamarca citó esta semana a indagatoria al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento en el marco de la causa de la financiera Adhemar Capital.
  • Aydar se abstuvo de declarar ante el tribunal y su defensa planteó la prescripción de los delitos, en una causa que investiga estafas piramidales en varias provincias.
  • La citación a Aydar marca un paso clave en el avance de la megacausa Adhemar Capital, que podría derivar en nuevas imputaciones y en la aceleración del proceso judicial.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas CatamarcaPolicía de TucumánAdhemar Edgar Adhemar BacchianiRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Caso Adhemar: si Bacchiani paga $12.401 millones, podría evitar ser condenado

Caso Adhemar: si Bacchiani paga $12.401 millones, podría evitar ser condenado

Caso Adhemar: Bacchiani será enjuiciado en Córdoba

Caso Adhemar: Bacchiani será enjuiciado en Córdoba

Investigan si la quiebra de Adhemar es fraudulenta

Investigan si la quiebra de Adhemar es fraudulenta

Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
2

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
3

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
5

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología
4

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
5

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

Más Noticias
¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Tours de compras: acusan a policías federales de cobrar coimas

Tours de compras: acusan a policías federales de cobrar coimas

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años

Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años

Comentarios