Dólar hoy: el oficial hizo una pausa en su escalada y el "blue" se negoció a $1.530

Resumen para apurados
- El dólar oficial pausó su suba este jueves en Argentina al cerrar a $1.495 en el BNA, mientras el blue cotizó a $1.530 tras días de fuerte presión cambiaria en el mercado local.
- La pausa oficial ocurre tras un retroceso de $2 del mayorista a $1.477 en una rueda de gran volumen, aunque la divisa minorista acumula un incremento de $65 en lo que va de junio.
- El FMI respaldó el programa económico de Milei al destacar la baja de la inflación y la mejora financiera, dejando en manos del gobierno el regreso a los mercados externos.
Después de varios días de fuerte presión cambiaria, el dólar oficial mostró una pausa en su tendencia alcista este jueves. La cotización minorista cerró sin cambios en $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA), aunque acumula en junio un incremento de $65.
En el mercado mayorista, donde se concentra el grueso de las operaciones de comercio exterior, el dólar retrocedió $2 y finalizó en $1.477 para la venta. La jornada estuvo acompañada por un importante volumen de negocios: se operaron U$S622,6 millones en el segmento de contado.
La baja se produjo luego de que el miércoles el tipo de cambio mayorista alcanzara su nivel más alto desde el 3 de noviembre. Aun así, desde el 12 de junio acumula una suba de $51.
En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó en $1.799,21 el techo de su esquema cambiario. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $322,21 de ese límite establecido para la libre flotación.
El dólar "blue" en máximos
Por su parte, el dólar "blue" continuó sin variaciones y se negoció a $1.530. La cotización informal se mantiene así en su valor más elevado desde el 2 de enero, reflejando la atención que sigue generando la evolución del mercado cambiario.
El FMI avala avances del programa económico de Milei
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su visión positiva sobre la marcha del programa económico argentino y señaló que el momento y las condiciones para el regreso de Argentina a los mercados financieros internacionales son decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno de Javier Milei.
Así lo expresó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington. En ese marco, y ante una consulta sobre la informalidad laboral, advirtió que los efectos de reformas recientes “tardan en aparecer”, según consignó el diario "Ámbito".
“Argentina sigue logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica, en el fortalecimiento de la resiliencia del país, la resiliencia económica, y en la creación de una economía más abierta y eficiente”, afirmó la portavoz. En esa línea, sostuvo que “el crecimiento ha continuado, la inflación está bajando, las reservas internacionales se están recomponiendo y las condiciones de financiamiento han seguido mejorando para la Argentina”.
En su análisis, Kozack destacó además que las condiciones de acceso al financiamiento “han mejorado considerablemente”, con una reducción de los spreads soberanos y un clima de mercado más favorable, reflejado también en mejoras de calificación crediticia. En ese contexto, subrayó que las decisiones sobre el acceso a los mercados “son, en última instancia, decisiones que deben tomar las autoridades argentinas”, aunque valoró los esfuerzos oficiales para fortalecer las reservas y la credibilidad de las políticas.