Dólar hoy: el oficial hizo una pausa en su escalada y el "blue" se negoció a $1.530

En su análisis, Kozack destacó además que las condiciones de acceso al financiamiento “han mejorado considerablemente”, con una reducción de los spreads soberanos y un clima de mercado más favorable, reflejado también en mejoras de calificación crediticia. En ese contexto, subrayó que las decisiones sobre el acceso a los mercados “son, en última instancia, decisiones que deben tomar las autoridades argentinas”, aunque valoró los esfuerzos oficiales para fortalecer las reservas y la credibilidad de las políticas.