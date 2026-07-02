Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Renunció a YPF: se desvinculó del directorio de la petrolera

Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al directorio de YPF, pocos días después de dejar la Jefatura de Gabinete. Había sido designado como director titular Clase A de YPF tras asumir al frente de la Jefatura de Gabinete. Desde ese cargo representaba al Estado y concentraba la denominada “Acción de Oro”, con facultades especiales dentro de la empresa y con poder de veto sobre decisiones estratégicas. Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, desempeñaba esa función ad honorem y no percibía una remuneración por integrar el directorio. Sin embargo, tras confirmarse su salida del Gabinete, surgieron versiones sobre la posibilidad de que permaneciera en ese puesto y comenzara a cobrar los honorarios correspondientes, estimados entre $80 millones y más de $100 millones mensuales, según documentos oficiales presentados por el directorio a la Asamblea de Accionistas en abril de este año. Javier Milei desmintió esas especulaciones. “Manuel está fuera de YPF”, afirmó horas después de confirmarse la renuncia.



