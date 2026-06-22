El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas cortaron una racha negativa

La mejora se produjo pese a una caída del 1% en el precio del oro y a movimientos mixtos entre las principales monedas que integran la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEG). Durante la jornada, el euro retrocedió 0,40% frente al dólar, la libra esterlina avanzó 0,11%, el yen se depreció 0,19% y el yuan se apreció 0,09%.