Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Sin embargo, los testimonios recolectados por las autoridades no lograron convalidar la hipótesis de una correspondencia geográfica con el inmueble de San Vicente. El primer efectivo policial en declarar reconoció una de las fotografías exhibidas por la fiscalía como pertenecientes al vestidor de la suite principal, ubicada en el primer piso del chalet, pero fue tajante al descartar similitudes con el video difundido en los medios. Según detalló bajo juramento, el vestidor allanado en 2023 se caracterizaba por su amplitud y por poseer frentes de vidrio oscurecido, en contraste flagrante con el diseño angosto y desprovisto de cristales que se aprecian en el video.