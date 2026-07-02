Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

La causa judicial por enriquecimiento ilícito que tiene en el centro de la escena mediática y política a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Elías Piccirillo sumó este miércoles capítulos clave en los tribunales federales. Dos agentes policiales que participaron del operativo de octubre de 2023 en la vivienda familiar del country Fincas de San Vicente, de la que disponían Insaurralde y Cirio, declararon como testigos. La citación judicial tuvo como único propósito determinar si el vestidor de esa propiedad coincide con el entorno que se observa en las recientes filmaciones filtradas, donde la modelo aparece exhibiendo millonarios fajos de dólares en efectivo.
Sin embargo, los testimonios recolectados por las autoridades no lograron convalidar la hipótesis de una correspondencia geográfica con el inmueble de San Vicente. El primer efectivo policial en declarar reconoció una de las fotografías exhibidas por la fiscalía como pertenecientes al vestidor de la suite principal, ubicada en el primer piso del chalet, pero fue tajante al descartar similitudes con el video difundido en los medios. Según detalló bajo juramento, el vestidor allanado en 2023 se caracterizaba por su amplitud y por poseer frentes de vidrio oscurecido, en contraste flagrante con el diseño angosto y desprovisto de cristales que se aprecian en el video.
Cabe recordar que aquel allanamiento tuvo lugar en los albores del expediente que damnifica al ex jefe de Gabinete bonaerense, escándalo bautizado popularmente como “Yategate”. La investigación penal se originó en octubre de 2023 tras la masiva difusión de postales que mostraban a Insaurralde navegando a bordo del yate “Bandido” por las aguas mediterráneas de Marbella, España, en compañía de la modelo Sofía Clerici. Aquel episodio forzó la inmediata renuncia del funcionario a su postulación como concejal en Lomas de Zamora y realizó una exhaustiva auditoría sobre su evolución patrimonial y la de sus allegados.
Maniobras de extorsión
En este complejo contexto, la defensa de Jésica Cirio movió sus fichas legales de manera urgente y solicitó formalmente este martes que la grabación de los dólares en el vestidor sea excluida del acervo probatorio de la causa. El abogado defensor de la conductora de televisión argumentó formalmente ante el juzgado que la pieza audiovisual en cuestión fue obtenida mediante maniobras de extorsión y un acceso informático ilegítimo al teléfono celular personal de la modelo, invalidando así su utilización bajo la doctrina del fruto del árbol envenenado.