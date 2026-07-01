OpiniónColumnas ¿Cuál es el valor de la racionalidad política? Milei da paso a los aliados. Jaldo va a la Casa Rosada en un rol de dirigente del "peronismo racional", que se diferencia del kirchnerismo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural Pueblos fantasma: bajo el agua, mas no vencida, el renacer de Miramar de Ansenuza Ranking notas premium La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología La empresa dueña de Pacará Pintado lleva el caso por las 18.000 tn de basura a la Corte ¿Cuál es el valor de la racionalidad política? La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día La otra cara de los índices de seguridad