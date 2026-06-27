El dólar puso en vilo al mercado más que el Mundial

Además del comportamiento internacional del dólar, la corrección en los precios de los commodities habría comenzado a reducir los incentivos del sector agropecuario para liquidar. La soja se ubica en torno de los U$S 412 por tonelada y el trigo en U$S 212, con caídas de 5,2% y 7,4% respectivamente, y por debajo de los picos alcanzados durante mayo. El maíz, por su parte, retrocedió 11,6% hasta los U$S 162 por tonelada y ya cotiza por debajo de los valores de comienzos de año, de acuerdo con la evaluación de GMA. Las perspectivas continúan siendo favorables en términos de volumen. La campaña agrícola podría generar ingresos por hasta U$S 35.000 millones, entre U$S 3.000 y U$S 5.000 millones por encima del ciclo anterior, impulsada por una cosecha cercana a los 150 millones de toneladas entre soja, maíz, trigo y girasol, que podría brindar algo de aire en la oferta de divisas en el mercado de cambios.