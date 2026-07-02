NARCOTRÁFICO | NOVEDADES

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Los investigadores detectaron numeraciones y perforaciones en los panes de cocaína que serían compatibles con un procedimiento previo. Cómo sigue la causa.

IMPORTANTES INDICIOS. Los panes de cocaína tenían números y sus envoltorios presentaban los cortes que se hacen para la prueba de campo.
IMPORTANTES INDICIOS. Los panes de cocaína tenían números y sus envoltorios presentaban los cortes que se hacen para la prueba de campo.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía secuestró 37 kilos de cocaína en el límite de Tucumán y Santiago del Estero sospechados de haber sido desviados de un decomiso anterior por fuerzas de seguridad.
  • El hallazgo ocurrió en un control vial donde el chofer intentó cohechar a los agentes. Los panes presentaban numeraciones y cortes típicos de peritajes judiciales previos.
  • La pesquisa busca determinar la trazabilidad de la droga y detener a los organizadores, en un contexto de creciente sospecha de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.
Resumen generado con IA

Números identificatorios, pequeñas roturas en los envoltorios de los panes de cocaína y una información obtenida de manera extraoficial fueron indicios suficientes para que los investigadores elaboraran una hipótesis que podría derivar en un nuevo escándalo a nivel nacional. Los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, podrían formar parte de un cargamento secuestrado con anterioridad que, por razones que aún se investigan, habría regresado al circuito ilegal.

Todo comenzó al mediodía. En el marco del Operativo Lapacho, los efectivos detuvieron un camión Mercedes Benz. El conductor, cuya identidad se mantiene en reserva, no se opuso al control, pero advirtió que no podía abrir el capot. Ante esa situación, los policías le informaron que no podría continuar viaje hasta tanto se realizara una inspección completa del vehículo.

Llevaba 37 kilos de cocaína ocultos en el motor de un camión y lo descubrió la Policía en Tucumán

Llevaba 37 kilos de cocaína ocultos en el motor de un camión y lo descubrió la Policía en Tucumán

El hombre respondió que realizaría una llamada telefónica al propietario del camión para intentar solucionar el inconveniente. Minutos después regresó y, según consta en las actuaciones, habría manifestado que su patrón le había transferido $500.000 para “arreglar” la situación. Ante esa circunstancia, los uniformados decidieron demorarlo y, con autorización judicial, inspeccionaron el sector del motor. Allí descubrieron 37 kilos de cocaína ocultos entre los componentes mecánicos.

La otra novedad

Al comenzar las tareas periciales, personal de la Didrop Este detectó detalles fuera de lo habitual. Los panes de cocaína estaban numerados y varios de ellos presentaban pequeñas perforaciones o cortes en los envoltorios. Según explicaron fuentes vinculadas a la investigación, esas marcas suelen aparecer durante los procedimientos de secuestro, cuando se enumeran los paquetes y se realizan pruebas de campo para determinar si la sustancia es efectivamente un estupefaciente.

Secuestro de 66 kilos de cocaína: policías investigados usaron una camioneta robada

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“Pusimos al tanto de las autoridades judiciales de esta situación porque existen elementos que podrían indicar que se trata de droga que ya fue secuestrada en otro procedimiento y que, por alguna razón, volvió a circular”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

OPERATIVO. El camión había partido de Orán con destino a Santiago. OPERATIVO. El camión había partido de Orán con destino a Santiago.

La hipótesis cobró mayor fuerza a partir de la declaración espontánea que habría realizado el detenido. Según trascendió, el hombre manifestó que había sido contratado para trasladar un camión desde Orán, su ciudad natal. Siempre de acuerdo con esa versión, tomó contacto con un integrante de una fuerza de seguridad que le habría facilitado las condiciones para iniciar el viaje hacia Santiago del Estero, donde debía encontrarse con los supuestos compradores.

Desde hace años circulan denuncias y se iniciaron investigaciones vinculadas con presuntos desvíos de droga secuestrada en procedimientos antidrogas. También se han detectado irregularidades y faltantes en depósitos judiciales y dependencias donde se almacenan sustancias hasta su destrucción definitiva.

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

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“El kilo de cocaína, según las últimas referencias que manejamos, ronda los U$S2.500 en zonas fronterizas. Algunas versiones indican que quienes buscan desprenderse rápidamente de la sustancia la ofrecen a valores inferiores para reducir riesgos”, explicó una fuente vinculada a la Justicia Federal de Salta.

Si esta hipótesis se confirmara, sería el segundo caso en menos de una semana que involucra sospechas sobre integrantes de fuerzas de seguridad en hechos relacionados con el narcotráfico. Días atrás, una médica que prestaba servicios en Gendarmería Nacional fue detenida junto con otra mujer mientras transportaba 66 kilos de cocaína. En los últimos dos años también se registraron distintos procesos judiciales contra miembros de esa fuerza por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La investigación

La pesquisa ahora deberá avanzar en dos direcciones. La primera será establecer el origen de la cocaína secuestrada y determinar si efectivamente formó parte de un procedimiento anterior. Para ello será necesario reconstruir la trazabilidad de los paquetes e identificar si las numeraciones y marcas coinciden con registros de otros expedientes.

La segunda línea apunta a identificar a las personas que organizaron el envío. Según trascendió, los investigadores tienen bajo análisis a un hombre que estaría vinculado a una empresa dedicada a excursiones y que mantendría contactos en el ambiente artístico. Por el momento no existen imputaciones en su contra, aunque las próximas horas podrían resultar decisivas para determinar su grado de participación.

Encontraron más de 25 kilos de cocaína en el tanque de combustible de un auto

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“Hemos aportado todas las pruebas a la Justicia Federal para que determine cuál es el camino investigativo que debemos seguir”, explicó Girvau en una entrevista con LA GACETA. “Este procedimiento demuestra que la Policía de Tucumán está comprometida con la lucha contra el narcotráfico. Si se detectan errores o conductas delictivas, los responsables serán apartados de la fuerza y puestos a disposición de la Justicia”, concluyó.

A nivel regional: Agüero Gamboa pidió un nuevo encuentro para fortalecer la lucha contra los narcos

Regionalizar el Operativo Lapacho, reforzar las acciones para prevenir los vuelos clandestinos utilizados para el transporte de drogas e incorporar inteligencia criminal y nuevas tecnologías para combatir los delitos complejos fueron algunos de los planteos que realizó el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, durante una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior que se desarrolló en Paraná, Entre Ríos.

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

El encuentro, presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, abordó distintos temas vinculados con la seguridad pública, entre ellos la reducción del ciberdelito y el fortalecimiento de la capacidad de detección e investigación de las estafas y fraudes informáticos.

Durante su exposición, Agüero Gamboa también destacó la importancia de la realización del Consejo de Seguridad del NOA, impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, y remarcó la necesidad de concretar una nueva reunión para dar continuidad al trabajo coordinado que comenzaron las provincias de la región en la lucha contra el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.

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