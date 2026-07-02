Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Números identificatorios, pequeñas roturas en los envoltorios de los panes de cocaína y una información obtenida de manera extraoficial fueron indicios suficientes para que los investigadores elaboraran una hipótesis que podría derivar en un nuevo escándalo a nivel nacional. Los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, podrían formar parte de un cargamento secuestrado con anterioridad que, por razones que aún se investigan, habría regresado al circuito ilegal.