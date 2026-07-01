El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán eliminó la Dirección de Recursos Humanos y creó en su lugar la Dirección de Empleo Público bajo la órbita de la Fiscalía de Estado, con Érika Grunauer a cargo.
- La medida se da en el marco de una reestructuración estatal impulsada por Osvaldo Jaldo, donde la funcionaria Érika Grunauer continuará al frente de la nueva repartición pública.
- Esta reorganización administrativa busca optimizar la gestión de los recursos humanos estatales de la provincia y fortalecer el control desde la órbita de la Fiscalía de Estado.
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