Política

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

La nueva repartición reemplaza a la Dirección de Recursos Humanos. Érika Grunauer se mantendrá al frente del área, que pasó a la órbita de la Fiscalía de Estado.

CASA DE GOBIERNO / IMAGEN ILUSTRATIVA ARCHIVO LA GACETA
CASA DE GOBIERNO / IMAGEN ILUSTRATIVA ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán eliminó la Dirección de Recursos Humanos y creó en su lugar la Dirección de Empleo Público bajo la órbita de la Fiscalía de Estado, con Érika Grunauer a cargo.
  • La medida se da en el marco de una reestructuración estatal impulsada por Osvaldo Jaldo, donde la funcionaria Érika Grunauer continuará al frente de la nueva repartición pública.
  • Esta reorganización administrativa busca optimizar la gestión de los recursos humanos estatales de la provincia y fortalecer el control desde la órbita de la Fiscalía de Estado.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánGilda Pedicone
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina

La justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina

La Justicia prohibió la salida del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, pero rechazó sus detenciones

La Justicia prohibió la salida del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, pero rechazó sus detenciones

Alerta en la ruta 307: advierten por hielo y escarcha en el sector del Observatorio de Ampimpa

Alerta en la ruta 307: advierten por hielo y escarcha en el sector del Observatorio de Ampimpa

Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
2

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
3

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Jaldo reconoció un difícil escenario: Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido

Jaldo reconoció un difícil escenario: "Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido"

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de presta-tarjetas, bajo investigación

La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de "presta-tarjetas", bajo investigación

La amante del intendente y los swingers: la frase que desató una fuerte discusión en la Legislatura de Salta

"La amante del intendente" y los "swingers": la frase que desató una fuerte discusión en la Legislatura de Salta

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Comentarios