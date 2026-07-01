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El dólar oficial volvió a subir y cerró a $1.510, el valor más alto en lo que va de 2026

También avanzaron el dólar blue y los financieros, mientras el tipo de cambio mayorista quedó cerca de su máximo nominal.

MERCADO CAMBIARIO. el dólar oficial llegó a $1.510 y el blue volvió a subir.
MERCADO CAMBIARIO. el dólar oficial llegó a $1.510 y el blue volvió a subir. Foto tomada de magnific.com.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial subió $10 este miércoles en Argentina y cerró a un récord de $1.510 para la venta en el Banco Nación, impulsado por una alta demanda en el mercado cambiario.
  • La subida coincidió con un volumen de U$S823,9 millones en el mercado mayorista, donde la divisa quedó a $1.489, mientras que el dólar blue subió a $1.525 y el CCL llegó a $1.577.
  • Aunque la suba presiona al mercado, el dólar mayorista sigue un 21,4% por debajo del límite de bandas del BCRA ($1.808,13), lo que da un margen de maniobra clave para el futuro.
Resumen generado con IA

El dólar oficial volvió a registrar una jornada alcista este miércoles y alcanzó los $1.510 para la venta y $1.460 en las pantallas del Banco Nación (BNA), después de subir $10.

La tendencia también se reflejó en el mercado mayorista, donde la divisa ganó $7, para ubicarse en $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 alcanzado el 24 de octubre del año pasado. En lo que va de 2026, el dólar comercial acumula un incremento de $34.

El dólar puso en vilo al mercado más que el Mundial

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El mercado mayorista operó con un volumen superior a los U$S800 millones. En esta oportunidad, el segmento de contado negoció U$S823,9 millones, un nivel que volvió a coincidir con una suba del tipo de cambio.

Alta demanda y margen respecto del techo cambiario

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.808,13. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $319,13, es decir, un 21,4% por debajo de ese límite teórico para la flotación.

También subieron el dólar "blue" y los financieros

El mercado informal también registró una nueva alza. El dólar "blue" aumentó 10 unidades y cerró en $1.525.

El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas cortaron una racha negativa

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Por su parte, los dólares financieros operaron en terreno positivo. El Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 0,7% y alcanzó los $1.577, su valor más alto desde el 22 de octubre. Mientras que el dólar MEP avanzó 0,46% y cerró a $1.523. 

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