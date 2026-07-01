El dólar oficial volvió a subir y cerró a $1.510, el valor más alto en lo que va de 2026

Resumen para apurados
- El dólar oficial subió $10 este miércoles en Argentina y cerró a un récord de $1.510 para la venta en el Banco Nación, impulsado por una alta demanda en el mercado cambiario.
- La subida coincidió con un volumen de U$S823,9 millones en el mercado mayorista, donde la divisa quedó a $1.489, mientras que el dólar blue subió a $1.525 y el CCL llegó a $1.577.
- Aunque la suba presiona al mercado, el dólar mayorista sigue un 21,4% por debajo del límite de bandas del BCRA ($1.808,13), lo que da un margen de maniobra clave para el futuro.
El dólar oficial volvió a registrar una jornada alcista este miércoles y alcanzó los $1.510 para la venta y $1.460 en las pantallas del Banco Nación (BNA), después de subir $10.
La tendencia también se reflejó en el mercado mayorista, donde la divisa ganó $7, para ubicarse en $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 alcanzado el 24 de octubre del año pasado. En lo que va de 2026, el dólar comercial acumula un incremento de $34.
El mercado mayorista operó con un volumen superior a los U$S800 millones. En esta oportunidad, el segmento de contado negoció U$S823,9 millones, un nivel que volvió a coincidir con una suba del tipo de cambio.
Alta demanda y margen respecto del techo cambiario
En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.808,13. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $319,13, es decir, un 21,4% por debajo de ese límite teórico para la flotación.
También subieron el dólar "blue" y los financieros
El mercado informal también registró una nueva alza. El dólar "blue" aumentó 10 unidades y cerró en $1.525.
Por su parte, los dólares financieros operaron en terreno positivo. El Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 0,7% y alcanzó los $1.577, su valor más alto desde el 22 de octubre. Mientras que el dólar MEP avanzó 0,46% y cerró a $1.523.