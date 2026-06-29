Crece la mora en los créditos: cuatro de cada 10 menores de 35 años ya tienen al menos un préstamo impago

La morosidad en el sistema financiero argentino volvió a crecer en mayo y alcanzó niveles que no se registraban desde la salida de la Convertibilidad. Así lo reveló un informe privado elaborado a partir de los datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), que advirtió un nuevo deterioro en la capacidad de pago de familias y empresas, con un impacto especialmente fuerte entre los jóvenes.