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Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Con temperaturas bajo cero, los primeros copos cayeron anoche en las zonas más altas de los Valles Calchaquíes.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una ola polar provocó la primera nevada de la temporada en Tafí del Valle (Tucumán) entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con temperaturas bajo cero.
  • El fenómeno comenzó como agua nieve y derivó en copos en Las Carreras y El Pinar, lo que llevó a restringir preventivamente el tránsito por hielo en la ruta 307.
  • Para el resto del día se prevé una máxima de 4°C e inestabilidad climática. Las autoridades viales mantendrán el monitoreo de las rutas para garantizar la seguridad vehicular.
Resumen generado con IA

El pronóstico lo anticipó y, finalmente se cumplió: la ola polar dejó anoche la primera nevada de la temporada en Tafí del Valle, que atravesó temperaturas bajo cero y que para hoy espera una máxima de apenas 4°C.

Las bajas temperaturas, combinadas con una pequeña llovizna, comenzó pasadas las 20 en los Valles Calchaquíes y, poco a poco, esa agua nieve se fue transformando en los primeros copos.

Sin ser demasiado copiosa, la nevada prosiguió durante la madrugada, sobre todo en Las Carreras y El Pinar, para cesar en las primeras horas del jueves. Si bien se espera que las altas cumbres amanezcan cubiertas, la nevada fue leve en la zona céntrica de la ciudad vallista.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Tafí del Valle?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan cielo cubierto y una temperatura máxima de 4 °C. La jornada promete inestabilidad y no se descartan nuevas lloviznas aisladas durante la tarde, aunque no se esperan nevadas.

Recomiendan transitar con precaución por la ruta 307

Desde la Dirección Provincial de Vialidad mantienen un monitoreo constante sobre el estado de la ruta 307, que comunica Acheral con los Valles Calchaquíes. Es por eso que anoche, debido al hielo acumulado en la calzada, se restringió el paso por el tramo comprendido entre Tafí y Amaicha.

Está previsto que, a partir de las 8, el pasó vehicular será restablecido, aunque dependerá de las condiciones climáticas y, sobre todo, del estado de la ruta. 

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