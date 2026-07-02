Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Resumen para apurados
- El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán lanzó un token digital en su app para que los afiliados validen de forma segura las consultas médicas en la provincia.
- Los usuarios deben descargar la app 'Ipsst Móvil' para generar el código, el cual no requiere internet. Los mayores de 65 años o sin smartphone quedan exceptuados del sistema.
- La medida, obligatoria desde julio, busca digitalizar la obra social, agilizar los trámites administrativos y extender progresivamente este sistema a otras prestaciones médicas.
Luego de semanas de capacitaciones y de pruebas en diferentes puntos de la provincia, desde ayer, el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) comenzó a implementar un token de seguridad para validar sus consultas médicas de sus afiliados y prestadores. Para despejar las dudas, te contamos cómo descargar la app y activar el nuevo sistema.
Con campañas de difusión y una serie de videos en sus redes sociales, dsde el Subsidio de Salud informaron que este nuevo sistema permite verificar la identidad y el consumo de las consultas en los consultorios médicos, para brindar mayor trazabilidad y seguridad. Además, agilizará los trámites y reducirá el "papeleo" administrativo, porque la facturación de los prestadores de servicios será online.
¿Desde dónde puedo descargar la app “Isspt Móvil”?
La aplicación se descarga a través del App Store o Play Store, tanto de Android como de iPhone. Luego se deben cargar los datos de los afiliados y de su grupo familiar, para poder activar el token una vez que ingrese al consultorio médico.
¿Cómo puedo validar la app del Ipsst?
La validación de la aplicación del Subsidio de Salud se puede hacer de dos formas: a través de Mi Argentina, que es una app del Gobierno nacional que ya tiene los documentos y otros canales de gestión previamente cargados y chequeados vía Anses.
También se puede completar el trámite ingresando los datos personales y el número interno, que figura en la declaración jurada del Subsidio de Salud. Para ampliar su validación, los afiliados deberán asistir a Casa Central o las filiales habilitadas en toda la provincia.
¿Qué es el token de seguridad habilitado por el Subsidio de Salud?
El token de seguridad es un código numérico de identificación, que permite validar la presencia del beneficiario y del prestador médico, en pocos segundos y desde la aplicación del Subsidio de Salud, que deberá estar descargada previamente en un teléfono móvil.
¿Cómo activar el token de seguridad del Subsidio de Salud?
Una vez descargada la aplicación se puede acceder a la credencial virtual tanto del afiliado titular como de sus adherentes. Ahí se debe seleccionar el carnet y, de inmediato, se visibilizará el código token, que se deberá mostrar al prestador médico, para que lo pueda verificar en el sistema del Subsidio de Salud y así acceder a servicio.
¿Es necesaria una conexión a internet para activar el token antes de cada consulta?
Una vez que la aplicación esté descargada en el teléfono no se necesita conexión a internet para activar el token de seguridad. Se abre la app, se toca el carnet digital y se visualizará el código numérico, que valida la presencia del beneficiario y del prestador.
¿Cuáles son las prestaciones que necesitan el token de seguridad obligatorio?
Por el momento, el token de seguridad será obligatorio para las consultas médicas, pero desde la obra social adelantaron que, progresivamente, se extenderá al resto de las prestaciones en los próximos meses.
¿Quiénes pueden usar el token de seguridad del Subsidio de Salud?
Pueden descargar la aplicación los titulares, adherentes y el resto de los integrantes del grupo familiar mayores de 16 años. En caso de que el afiliado tenga hijos menores de edad, puede habilitarlo y descargar los carnets digitales.
¿Quiénes están exceptuados del uso del token de seguridad del Subsidio de Salud?
Los mayores de 75 años están eximidos y quienes no cuenten con un teléfono inteligente. En esos casos, se debe iniciar, de manera presencial, un pedido de excepción temporal.
¿Cuáles son los canales de atención habilitados por el Subsidio de Salud para despejar las dudas de los afiliados?
Para evacuar las consultas de los afiliados, desde el Subsidio de Salud informaron que se mantienen habilitados todos sus canales de atención presenciales y virtuales.