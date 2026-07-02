Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Con campañas de difusión y una serie de videos en sus redes sociales, dsde el Subsidio de Salud informaron que este nuevo sistema permite verificar la identidad y el consumo de las consultas en los consultorios médicos, para brindar mayor trazabilidad y seguridad. Además, agilizará los trámites y reducirá el "papeleo" administrativo, porque la facturación de los prestadores de servicios será online.