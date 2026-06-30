Política ¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia El dictamen fiscal citó los antecedentes judiciales que posibilitaron el adelantamiento de los comicios provinciales de 2019 y de 2023. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL ELECCIONES PROVINCIALES EN 2023, EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánPoder Judicial de TucumánJuan Ricardo Acosta Tamaño texto Comentarios Lo más popular Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales Ranking notas premium Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos ¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones? La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día