Política

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

El dictamen fiscal citó los antecedentes judiciales que posibilitaron el adelantamiento de los comicios provinciales de 2019 y de 2023.

ELECCIONES PROVINCIALES EN 2023, EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES PROVINCIALES EN 2023, EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

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