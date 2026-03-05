Provincia y trabajadores del Subsidio de Salud sellaron un nuevo acuerdo salarial

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, el Gobierno de Tucumán formalizó este jueves el acta acuerdo con los trabajadores del Subsidio de Salud.
El convenio establece una recomposición salarial para el personal del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), enmarcada en la octava negociación paritaria de la gestión.
Del encuentro participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; la interventora del Subsidio de Salud, Elena Hurtado; el sub interventor del Subsidio, Lucas González.
Los primeros en firmar fueron los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado Provincial y Municipal de Tucumán (ATEPySS), encabezada por Andrés Jaime.
Luego llegó el turno de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), representada por su secretario de Comunicación Javier Rodríguez y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a cargo de su secretario general, Jorge Flores.
Más tarde fue el turno de SUTEP, conducido por Patricia Moya y SEYPISST, a cargo de Ernesto Consiansi.
La recomposición contempla un incremento del 11% sobre el básico, al que se suma un aporte fijo que eleva el impacto salarial al 12,5% para el mes de marzo. Además, el acta incluye mejoras en ítems específicos del sector, como adicionales técnicos, administrativos, refrigerio y antigüedad.
Acevedo destacó el esfuerzo realizado por el Gobierno provincial para sostener el diálogo con los trabajadores estatales. “Fue una jornada muy extensa, pero con la satisfacción de poder suscribir convenios con distintos gremios desde la mañana y continuar mañana”, expresó.
El funcionario remarcó además que estos acuerdos no solo impactan en los salarios del sector público, sino también en la continuidad de los servicios para la ciudadanía. “Cuando firmamos un convenio no solo estamos hablando de mejorar la calidad salarial de los trabajadores, sino de garantizar que Tucumán siga contando con los servicios que brindan a la comunidad”, señaló.
En esa línea, Acevedo subrayó que el objetivo del Ejecutivo es brindar previsibilidad y sostener la paz social en un contexto económico complejo a nivel nacional. También indicó que el gobernador continúa gestionando recursos ante la Nación para cumplir con los compromisos asumidos con los tucumanos.
En tanto, Amado, explicó que el proceso de negociación se da en un contexto de reducción de recursos nacionales para las provincias. “No es sencillo recomponer salarios cuando se han perdido fondos vinculados al incentivo docente, la conectividad o los subsidios al transporte, que hoy afronta la provincia”, indicó.
Por su parte, Hurtado, valoró el consenso alcanzado con los cinco gremios que integran el IPSST. “Este acuerdo demuestra el enorme esfuerzo del Gobierno y también la madurez de los trabajadores y sus representantes para llegar a un entendimiento que es muy importante para la institución”, afirmó.
Hurtado recordó además que el organismo brinda cobertura a más de 370 mil afiliados en la provincia, por lo que consideró fundamental sostener el trabajo conjunto entre autoridades y gremios para garantizar la atención de las familias tucumanas.
Jaime, valoró el esfuerzo presupuestario de la Provincia en un contexto de recesión e inflación: "Es vital destacar que en Tucumán no hubo cesantías. A nivel nacional se han perdido miles de puestos de trabajo estatales, pero aquí se mantiene la fuente laboral".
También se refirió a la proyección trimestral del acuerdo: "Estamos esperanzados en volver a reunirnos en tres meses para aplicar la cláusula gatillo. Aunque los índices nacionales a veces no reflejan la inflación del bolsillo, este acuerdo mejora líneas internas clave para el trabajador del Subsidio".
Desde UPCN, Rodríguez dijo que "es un acuerdo que contiene las expectativas que teníamos y no se limita únicamente a aspectos salariales".
Remarcó que "la situación de los trabajadores del Instituto presenta características particulares que la diferencian de otros sectores del Estado, como la Administración Central o los entes autárquicos. Por ese motivo, el convenio contempla especificidades propias de la actividad y del funcionamiento del organismo".
A su turno Cosiansi manifestó que "no es un mal acuerdo. Hemos logrado quedar al mismo piso de la inflación y asegurarnos que nuestro sueldo durante el año se vaya indexando cada tres meses".
Por su parte, Moya expresó que "estamos conformes, teniendo en cuenta que el país está atravesando momentos muy complicados y provincia no es la excepción".
Los puntos clave del acuerdo
Incremento porcentual: Se estableció un aumento del 11% sobre el básico estatal.
Suma fija: Se adicionan $30.000, lo que permite alcanzar una recomposición del 12,5% para el mes de marzo.
Mejoras sectoriales: Se actualizaron ítems específicos del Subsidio de Salud, como adicionales técnicos, administrativos, refrigerio y antigüedad.
Cláusula de revisión: Las partes volverán a reunirse en tres meses para aplicar la cláusula gatillo, sujeta a la evolución del índice inflacionario.