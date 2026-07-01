Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Los hijos adherentes mayores de 16 años pueden descargar la aplicación y gestionar su propio token. En el caso de los menores de edad, el titular puede habilitar el token de sus hijos desde su teléfono. Además, el sistema prevé que las madres que no son titulares puedan descargar la aplicación y tener acceso a los carnets digitales de sus hijos, garantizando que no haya demoras en la atención médica de los menores.