Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Resumen para apurados
- El Ipsst de Tucumán implementó desde el 1 de julio el uso obligatorio del token digital para consultas médicas de sus afiliados, buscando mayor seguridad y control de prestaciones.
- La interventora Elena Hurtado detalló que la app IPSST Móvil genera el código. Quedan exentos los mayores de 75 años y quienes no posean teléfonos inteligentes.
- Este sistema busca transparentar el consumo médico, agilizar la facturación online de prestadores y sentar las bases para una digitalización gradual en otras áreas de salud.
La interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), Elena Hurtado, brindó detalles en "La mañana empieza aquí", por LG Play, sobre la implementación del token digital para consultas médicas, las excepciones vigentes y el paso a paso para que los afiliados puedan utilizarlo sin inconvenientes.
A partir del 1 de julio, el uso del token digital se volvió obligatorio para las consultas médicas de los afiliados al Ipsst. Sin embargo, la medida contempla excepciones claras para adultos mayores y personas sin acceso a tecnología.
¿Para qué prácticas es obligatorio el token y cuáles quedan excluidas por ahora?
El token digital es obligatorio únicamente para consultas médicas. Por el momento, no se exige para fisioterapia, diagnóstico por imágenes ni laboratorios bioquímicos. La implementación en estas áreas será gradual y se avisará con anticipación.
¿Quiénes están exentos de usar el token?
Los afiliados a partir de los 75 años de edad están totalmente eximidos de utilizar el token. También las personas que tengan teléfonos analógicos (no inteligentes) pueden iniciar un trámite digital para recibir una excepción temporal de manera inmediata, y su atención médica está garantizada.
¿Qué beneficios aporta el nuevo sistema?
Para los afiliados, otorga seguridad y permite la trazabilidad exacta de los consumos. Para los prestadores, facilita la facturación de forma online. Y para el Subsidio de Salud, permite un control estricto sobre las actividades y prestaciones que se realizan.
¿Cómo se descarga y utiliza la aplicación?
La app se llama IPSST Móvil y se puede descargar tanto en teléfonos Android (Play Store) como en iPhone (App Store). Se recomienda a los usuarios validar su identidad a través de Mi Argentina, que ya cuenta con validación biométrica. Si se hace el registro manual con código interno, requerirá una validación presencial para aprovechar todas las funciones de la app.
Una vez instalada, el afiliado abre la aplicación, toca su carnet digital y el sistema genera automáticamente el código numérico del token de manera offline. Solo se necesita conexión a internet para descargar la aplicación.
¿Qué pasa si un afiliado llega al consultorio sin saber usar la aplicación?
Se brindaron capacitaciones a las secretarias de los colegios y círculos médicos para que asistan a los afiliados que lleguen al consultorio sin saber cómo descargar o usar la aplicación.
¿Cómo se gestiona el token para el grupo familiar?
Los hijos adherentes mayores de 16 años pueden descargar la aplicación y gestionar su propio token. En el caso de los menores de edad, el titular puede habilitar el token de sus hijos desde su teléfono. Además, el sistema prevé que las madres que no son titulares puedan descargar la aplicación y tener acceso a los carnets digitales de sus hijos, garantizando que no haya demoras en la atención médica de los menores.
¿Hay alertas por posibles estafas?
Sí. El Subsidio de Salud no realiza llamadas telefónicas ni envía mensajes por WhatsApp a los afiliados para ningún trámite relacionado con esta medida. Ante cualquier inconveniente, los usuarios deben comunicarse por la línea 0800, las redes sociales oficiales (Facebook e Instagram) o acercarse personalmente a Casa Central o a las filiales del interior.