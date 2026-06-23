Desde el 1 de julio será obligatorio validar las consultas médicas del Ipsst con un token digital

Al final, Hurtado destacó que el Ipsst mantendrá habilitados todos sus canales de atención para acompañar a los afiliados durante esta etapa de implementación. "Es un momento de prueba, en donde todos los inconvenientes que puedan llegar a tener nuestros afiliados vamos a tratar de subsanarlos, ya sea de forma presencial, virtual, a través del 0800, de la mesa de ayuda, de Instagram o de Facebook. Todas nuestras vías están abiertas para subsanar, en este tiempo, todas las dudas que pudieran llegar a tener. Y recordarles que, a partir de los 75 años, es optativa, no es obligatoria, pero también hay mucha gente que ya la tiene bajada y los invitamos a que la usen y vean la facilidad de uso del token".