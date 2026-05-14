Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Luego de exponer la hipótesis fiscal y las evidencias producidas, el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó que el médico fuera sometido a medidas de coerción de menor intensidad por los próximos cuatro meses, con el fin de asegurar su sujeción al proceso y evitar cualquier entorpecimiento en la recolección de pruebas informáticas. Entre las medidas pendientes, Rodríguez del Busto mencionó que están a la espera de que el Ipsst informe cuál fue el monto que cobró el imputado por las supuestas prestaciones y que el afiliado damnificado entregue los comprobantes de pago de las consultas médicas particulares que tuvo que realizar, para calcular el perjuicio económico que generó.