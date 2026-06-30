Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo convocó a líderes sindicales a una reunión este miércoles en El Cadillal para activar las estructuras del Partido Justicialista de Tucumán.
- Este encuentro con los gremios se suma a las previas citas que el mandatario mantuvo con legisladores, intendentes y otros referentes peronistas de la provincia.
- La convocatoria busca consolidar el liderazgo de Jaldo y unificar la fuerza del PJ tucumano frente a los desafíos políticos y la gestión de la provincia.
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