El Subsidio de Salud alertó sobre intentos de estafa y pidió a sus afiliados no compartir datos personales
El organismo advirtió que no solicita información sensible por teléfono ni a través de números particulares. También recordó cuáles son los canales oficiales habilitados para realizar trámites y consultas.
Resumen para apurados
- El IPSST de Tucumán alertó este lunes a sus afiliados sobre intentos de estafa telefónica y virtual donde usan el nombre de la obra social para robar datos personales.
- El IPSST aclaró que no solicita claves ni fotos de DNI, y recordó que la gestión de Token y de medicamentos se realiza únicamente mediante su app y canales oficiales.
- Con esta medida se busca proteger a los afiliados frente a ciberdelitos crecientes y consolidar el uso seguro de las plataformas digitales oficiales de la institución.
El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) emitió una advertencia dirigida a sus afiliados tras detectar intentos de estafas que utilizan el nombre de la obra social para obtener información personal o realizar gestiones de manera fraudulenta.
Desde el organismo remarcaron la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales y evitar compartir datos sensibles con personas o números no autorizados.
En ese sentido, recordaron que la gestión del Token de Seguridad se realiza exclusivamente mediante la aplicación IPSST Móvil, disponible para descargar en Play Store y App Store.
Además, informaron que toda la información necesaria para instalar la aplicación, generar el token y conocer su funcionamiento se encuentra disponible a través de los canales oficiales de la institución.
Qué prácticas no realiza el IPSST
El organismo aclaró que no efectúa llamadas telefónicas para brindar asesoramiento sobre la activación o el uso del Token de Seguridad.
Tampoco solicita contraseñas, códigos de verificación enviados por SMS, fotografías del DNI ni ningún otro dato sensible de los afiliados.
Respecto de la atención digital, el IPSST indicó que cuenta con un único chatbot oficial, disponible exclusivamente a través del número 3816004635.
Por ese motivo, recomendó verificar siempre el número antes de iniciar una conversación y confirmar que coincida con el canal difundido oficialmente por la institución.
Medicamentos con cobertura del 100%
El instituto también aclaró que no existen líneas de WhatsApp habilitadas para gestionar medicamentos con cobertura del 100%.
Según precisó, esos trámites se realizan únicamente a través del Departamento de Programas y Gestión Racional de Medicamentos, ex Calidad de Vida, de acuerdo con los procedimientos vigentes establecidos por la obra social.
Asimismo, informó que ningún integrante del personal se comunica desde teléfonos particulares para solicitar documentación, completar formularios o avanzar en gestiones relacionadas con la provisión de medicamentos.
Ante cualquier duda o consulta, el IPSST recomendó recurrir exclusivamente a los canales oficiales y evitar compartir información personal con personas que no estén debidamente autorizadas.