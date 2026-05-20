Usó fondos públicos para gastos personales: condenan a una ex gerente del Subsidio de Salud

La investigación judicial demostró que la ex gerente utilizó una tarjeta corporativa del Banco Macro, asociada a las cuentas oficiales de la institución, como si fuera un plástico de uso personal. De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra delictiva se extendió desde el 19 de junio de 2021 hasta el 24 de agosto de 2022. Durante ese período, la imputada financió un estilo de vida que incluyó indumentaria, medicamentos, plataformas digitales, servicios de entretenimiento, boletos de avión y transacciones fuera del país.