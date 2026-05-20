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Usó fondos públicos para gastos personales: condenan a una ex gerente del Subsidio de Salud

La imputada reconoció haber realizado consumos particulares con una tarjeta corporativa del IPSST destinada a pagos institucionales. El perjuicio patrimonial ascendió a $5.000.000 y más de U$S 1.000.

COMO PROPIA. La condenada empleaba los plásticos para la compra de indumentaria y hasta viajes.
COMO PROPIA. La condenada empleaba los plásticos para la compra de indumentaria y hasta viajes. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nélida Rodríguez, exgerente del Subsidio de Salud en Tucumán, fue condenada hoy a dos años y medio de prisión condicional por desviar fondos públicos para consumos personales.
  • Entre 2021 y 2022, Rodríguez utilizó una tarjeta corporativa del IPSST para comprar ropa, viajes y servicios, generando un perjuicio estatal de $5 millones y 1.350 dólares.
  • El fallo incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y tareas comunitarias, marcando un precedente clave en el control de fondos estatales en la provincia.
Resumen generado con IA

Una ex gerenta del Subsidio de Salud fue condenada hoy tras admitir que desvió fondos estatales para su beneficio particular. Se trata de Nélida Patricia Rodríguez, que ocupó una alto cargo en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), quien recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional tras validarse un acuerdo de juicio abreviado. La sentencia incluye, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado.

El convenio fue rubricado entre la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, liderada por Fernando Blanno, la propia imputada y su defensa, contando con el aval de la querella. Al ser de ejecución condicional, Rodríguez no irá a la cárcel, pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta y realizar tareas comunitarias no remuneradas en la cooperadora del Hospital Avellaneda.

La investigación judicial demostró que la ex gerente utilizó una tarjeta corporativa del Banco Macro, asociada a las cuentas oficiales de la institución, como si fuera un plástico de uso personal. De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra delictiva se extendió desde el 19 de junio de 2021 hasta el 24 de agosto de 2022. Durante ese período, la imputada financió un estilo de vida que incluyó indumentaria, medicamentos, plataformas digitales, servicios de entretenimiento, boletos de avión y transacciones fuera del país.

“La imputada, en razón de su cargo como gerente de Administración, tenía a su cargo la tarjeta corporativa vinculada a la cuenta del instituto. Dicho medio de pago había sido otorgado, de manera exclusiva, para que ella realice pagos institucionales”, sostuvo la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás al exponer las pruebas.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) agregó que “se evidenció un abuso de confianza funcional por parte de la imputada” y remarcó que “no fue un episodio aislado de consumos irregulares, sino que fue sustentado en el tiempo”.

El impacto en los fondos del Estado

El mecanismo de control falló frente al accionar de Rodríguez, quien tenía la custodia del plástico con el único fin de abonar los compromisos de los proveedores vinculados al funcionamiento operativo del Subsidio de Salud.

En total, la fiscalía calculó que el perjuicio patrimonial generado en las arcas del Subsidio de Salud ascendió a un monto de $5.038.466,32 y U$S 1.356,67. Durante la misma audiencia, la ex gerente reconoció formalmente su culpabilidad, lo que llevó a la jueza de la causa a declarar admisible y convalidar de forma definitiva el acuerdo pleno entre las partes.

Temas Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
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