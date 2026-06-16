El Subsidio de Salud implementará el token digital obligatorio para consultas médicas a partir de julio

Hurtado también invitó a los afiliados a descargar la aplicación y familiarizarse con su uso antes de la fecha límite. "Estamos haciendo esta difusión para que todos los afiliados se familiaricen, bajen la aplicación y la usen, ya que será obligatoria a partir del 1º de julio. Desde ese momento, sí va a ser requerida para las consultas médicas en consultorio", recordó. Y añadió: "A partir de los 75 años, es optativa, no es obligatoria, pero también hay mucha gente que ya la tiene bajada y los invitamos a que la usen y vean la facilidad de uso del token".