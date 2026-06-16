El Subsidio de Salud implementará el token digital obligatorio para consultas médicas a partir de julio
La obra social provincial lanzó una campaña de difusión para que los afiliados se familiaricen con la herramienta. La aplicación permitirá validar la identidad y dar trazabilidad a las prestaciones.
Resumen para apurados
- El Ipsst de Tucumán exigirá un token digital obligatorio desde el 1 de julio para que sus afiliados validen las consultas médicas presenciales de forma segura.
- La interventora Elena Hurtado explicó que la medida busca eliminar las planillas de papel. Los usuarios obtendrán el código mediante la app Ipsst Móvil tras validar su identidad.
- Este avance hacia la digitalización se extenderá en el futuro a laboratorios, imágenes e internaciones, buscando mayor transparencia en los consumos médicos de la provincia.
A partir del 1° de julio, todos los afiliados al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) deberán utilizar el token de seguridad de la aplicación Ipsst Móvil para validar sus consultas médicas en consultorio. Así lo informó la interventora del organismo, Elena Hurtado, quien explicó que el sistema permitirá verificar la identidad del paciente y el consumo de las prestaciones, al tiempo que reducirá trámites administrativos.
"Queremos que los afiliados se familiaricen con la app y la utilización del token, que es un código de seguridad que se baja a través de la aplicación Ipsst Móvil, y eso permite verificar la identidad y el consumo de las consultas en los consultorios médicos", sostuvo Hurtado. La aplicación, disponible en App Store y Play Store, generará una credencial virtual que, al ser tocada, mostrará el código de verificación necesario para acceder a la consulta.
Una medida con foco en la transparencia y la trazabilidad
La funcionaria destacó que la implementación del token busca dotar de mayor transparencia y control a todo el sistema de prestaciones. "Es una forma de darle transparencia y trazabilidad tanto al afiliado, a la obra social y también al prestador, porque el prestador ya despapeliza, evita la firma de planillas y todos esos sistemas que son engorrosos para la facturación", afirmó Hurtado.
El nuevo mecanismo no solo beneficiará a la obra social y a los profesionales de la salud, sino también a los propios afiliados, que podrán constatar en tiempo real el consumo de sus prestaciones a través de sus teléfonos móviles. "En un futuro, vamos a ir avanzando hacia las otras prestaciones ambulatorias, como laboratorios e imágenes, y también queremos avanzar hacia internación. Es decir, que todo lo que consuman nuestros afiliados esté validado por token, tenga una trazabilidad y, además, ellos lo puedan constatar a través de la app en sus propios celulares", adelantó la interventora.
Cómo se implementará el sistema
El proceso de validación para acceder al token podrá realizarse de dos maneras: a través de la plataforma Mi Argentina, que utiliza los datos del documento nacional, o ingresando los datos personales y el número interno de la declaración jurada del Subsidio de Salud. En este último caso, los afiliados deberán asistir a Casa Central o a alguna de las filiales para completar la validación.
Respecto del grupo familiar, Hurtado precisó que el afiliado titular será quien habilite el uso del token para sus beneficiarios. "Una vez que el afiliado titular tenga bajada la aplicación, sí les va a requerir el token a él y a todo su grupo familiar", explicó. Los hijos del grupo familiar podrán contar con la aplicación a partir de los 16 años, mientras que los mayores de 75 años quedarán exceptuados de la obligatoriedad.
Acompañamiento y canales de ayuda
La interventora remarcó que el Ipsst mantendrá todos sus canales de atención disponibles para resolver las dudas que puedan surgir durante el proceso de adaptación. "Es un momento de prueba, en donde todos los inconvenientes que puedan llegar a tener nuestros afiliados vamos a tratar de subsanarlos, ya sea de forma presencial, virtual, a través del 0800, de la mesa de ayuda, de Instagram o de Facebook. Todas nuestras vías están abiertas para subsanar, en este tiempo, todas las dudas que pudieran llegar a tener", afirmó.
Hurtado también invitó a los afiliados a descargar la aplicación y familiarizarse con su uso antes de la fecha límite. "Estamos haciendo esta difusión para que todos los afiliados se familiaricen, bajen la aplicación y la usen, ya que será obligatoria a partir del 1º de julio. Desde ese momento, sí va a ser requerida para las consultas médicas en consultorio", recordó. Y añadió: "A partir de los 75 años, es optativa, no es obligatoria, pero también hay mucha gente que ya la tiene bajada y los invitamos a que la usen y vean la facilidad de uso del token".