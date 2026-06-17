Paritaria nacional: ATE reclama una suma fija de $400.000 y aumentos por encima de la inflación

La negociación por la paritaria estatal vuelve a instalarse en el centro de la agenda laboral. La Secretaría de Trabajo convocó a los gremios de la Administración Pública Nacional para este jueves 18 de junio a las 12, con el objetivo de iniciar el nuevo período de discusión del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que regirá entre junio de 2026 y mayo de 2027.