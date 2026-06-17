Paritaria nacional: ATE reclama una suma fija de $400.000 y aumentos por encima de la inflación

Resumen para apurados
- ATE reclama al Gobierno nacional una suma fija de $400.000 y aumentos sobre la inflación en la paritaria estatal del 18 de junio para recuperar el poder adquisitivo perdido.
- La negociación se da tras una pérdida salarial del 40% bajo la gestión de Milei. En la última paritaria, el aumento fue del 21% frente a una inflación del 33,2%.
- El gremio liderado por Rodolfo Aguiar advirtió que profundizará las medidas de fuerza y el conflicto en la administración pública si la propuesta oficial resulta insuficiente.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llega a la negociación paritaria con un fuerte pliego de reclamos que incluye una suma fija de $400.000, cláusula gatillo y aumentos salariales superiores a la inflación. El gremio advirtió que el poder adquisitivo de los empleados públicos cayó más del 40% durante la gestión de Javier Milei.
La negociación por la paritaria estatal vuelve a instalarse en el centro de la agenda laboral. La Secretaría de Trabajo convocó a los gremios de la Administración Pública Nacional para este jueves 18 de junio a las 12, con el objetivo de iniciar el nuevo período de discusión del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que regirá entre junio de 2026 y mayo de 2027.
En la previa del encuentro, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció su postura y anticipó que exigirá una suma fija de $400.000, incrementos salariales por encima de la inflación y una cláusula de actualización automática que evite una nueva pérdida del poder adquisitivo.
ATE asegura que los salarios estatales perdieron más del 40% de poder de compra
El sindicato que conduce Rodolfo Aguiar sostiene que la situación salarial de los trabajadores estatales atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.
Según el relevamiento elaborado por ATE, durante la última negociación paritaria los aumentos acumulados alcanzaron apenas el 21%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 33,2%, lo que implicó una pérdida de 12,2 puntos porcentuales.
Además, el gremio afirma que desde el inicio del gobierno de Javier Milei el deterioro del salario real de los empleados públicos supera el 40%, motivo por el cual considera indispensable una recomposición inmediata.
Rodolfo Aguiar: "La pérdida de poder adquisitivo no tiene precedentes"
De cara a la reunión paritaria, Rodolfo Aguiar sostuvo que resulta urgente mejorar los ingresos de los trabajadores de menores categorías.
"Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración. La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos", afirmó el secretario general de ATE.
El dirigente agregó que los salarios actuales ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y vestimenta, y reclamó una recuperación real del ingreso.
Asimismo, remarcó que el sindicato solo evaluará un acuerdo si contempla aumentos que superen la inflación y un mecanismo automático de actualización.
"Se debe otorgar un incremento que supere la evolución de los precios y además contemple una cláusula de actualización automática por inflación. Además debe existir una propuesta de recuperación del poder de compra perdido, que supera el 40%", señaló.
Qué reclama ATE en la paritaria estatal
Además del pedido salarial, el sindicato presentará un amplio pliego de reivindicaciones laborales durante la negociación con el Gobierno nacional.
Los principales reclamos son:
Una suma fija de $400.000 para recomponer los salarios más bajos.
Aumentos salariales por encima de la inflación.
Implementación de una cláusula gatillo o actualización automática.
Paritarias libres y sin techo.
Apertura de todos los convenios colectivos del sector público.
Reactivación del FOPECAP (Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral).
Derogación de la Ley 27.802, cuestionada por el sindicato.
Cese de los despidos y reincorporación de los trabajadores cesanteados.
ATE advierte sobre un aumento de la conflictividad
Desde el gremio anticiparon que, si la propuesta oficial no contempla una recuperación integral del salario, podrían profundizarse las medidas de fuerza en distintos organismos estatales.
Aguiar responsabilizó directamente al Gobierno por el resultado de la negociación y advirtió que una oferta insuficiente incrementará el conflicto en la administración pública.
La reunión prevista para este jueves marcará el inicio formal de una negociación clave para miles de trabajadores estatales, en un contexto donde la evolución de los salarios frente a la inflación vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de tensión entre los sindicatos y el Ejecutivo.