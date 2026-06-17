Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

La preocupación por la salud de Jorge Messi

Tras las declaraciones del futbolista, el periodista Eduardo Feinmann informó en Radio Mitre que la situación emocional de Messi estaría relacionada con la salud de su padre. Según se dio a conocer, Jorge Messi atravesaría un delicado momento médico que mantiene en alerta al círculo íntimo de la familia. "Tiene que ver con el padre. Tiene un problema bastante grave, no está bien de salud", aseguró el periodista.