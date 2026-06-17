Mundial 2026

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Lionel Messi brilló con un hat-trick en la victoria de Argentina ante Argelia, pero luego reveló que atravesó una semana difícil. La situación estaría relacionada con la salud de Jorge Messi, su padre y representante.

Qué se sabe sobre la salud del padre de Messi, el motivo que emocionó al capitán argentino
Qué se sabe sobre la salud del padre de Messi, el motivo que emocionó al capitán argentino
Por Mercedes Mosca Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se mostró muy emocionado tras marcarle a Argelia en el debut del Mundial 2026 debido a un delicado estado de salud que atraviesa su padre y representante.
  • El capitán admitió haber vivido días difíciles. Trascendió que Jorge Messi sufre un problema médico grave, con antecedentes de una descompensación meses atrás en Rosario.
  • A pesar del histórico debut con un triplete del capitán, la salud de Jorge Messi mantiene en alerta a su entorno, mientras se multiplican los mensajes de apoyo al futbolista.
Resumen generado con IA

Lionel Messi fue el gran protagonista del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con tres goles en la victoria frente a Argelia, el capitán volvió a demostrar su vigencia y lideró al equipo en el arranque de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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Sin embargo, más allá de la histórica actuación deportiva, hubo un momento que llamó especialmente la atención. Tras convertir su primer tanto, el rosarino mostró una fuerte carga emocional y luego reconoció que atravesó días difíciles en el plano personal. Sus palabras despertaron preocupación entre los fanáticos y, horas después, trascendió información vinculada a la salud de su padre, Jorge Messi.

Qué dijo Messi tras el triunfo de Argentina

Luego del encuentro, Messi explicó que la celebración de su primer gol tuvo un significado especial. El capitán argentino admitió que venía atravesando una semana compleja y que el festejo representó una descarga emocional después de varios días de tensión.

Las declaraciones sorprendieron debido a que el futbolista suele mantener un perfil reservado cuando se trata de cuestiones familiares o personales. La imagen del delantero visiblemente emocionado recorrió el mundo y generó múltiples muestras de apoyo por parte de hinchas y colegas.

La preocupación por la salud de Jorge Messi

Tras las declaraciones del futbolista, el periodista Eduardo Feinmann informó en Radio Mitre que la situación emocional de Messi estaría relacionada con la salud de su padre. Según se dio a conocer, Jorge Messi atravesaría un delicado momento médico que mantiene en alerta al círculo íntimo de la familia. "Tiene que ver con el padre. Tiene un problema bastante grave, no está bien de salud", aseguró el periodista.

Jorge Messi fue y es una figura central en la vida y la carrera del astro rosarino. Desde los primeros años en Rosario hasta su desembarco en Europa, acompañó cada una de las decisiones más importantes de su trayectoria profesional.

El antecedente que generó preocupación

Meses atrás trascendió que Jorge Messi había sufrido una descompensación y fue trasladado a un centro médico de Rosario para realizarse estudios y controles. De acuerdo con las informaciones difundidas en ese momento, los profesionales evaluaron distintas posibles causas del malestar mediante exámenes específicos. Sin embargo, la familia mantuvo absoluta reserva sobre el diagnóstico y la evolución de su estado de salud.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre la situación actual ni comunicados médicos públicos, por lo que gran parte de los detalles continúan bajo estricta privacidad.

Una noche histórica con un trasfondo emocional

El triunfo por 3 a 0 ante Argelia quedará registrado como otra gran actuación de Messi en una Copa del Mundo. El delantero marcó un hat-trick y volvió a ser determinante para la Selección Argentina.

Pero detrás de la alegría deportiva también apareció una faceta más íntima del capitán. Su emoción tras el primer gol reflejó que, incluso en los momentos más brillantes de su carrera, las cuestiones familiares siguen ocupando un lugar fundamental en su vida.

Mientras Argentina celebra un comienzo ideal en el Mundial 2026, las muestras de apoyo hacia Messi y su familia se multiplican en medio de la preocupación por la salud de Jorge Messi.

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