“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Un desahogo después de semanas de incertidumbre

La emoción tuvo sentido en ese contexto. Messi no solo logró recuperarse a tiempo, sino que además fue la gran figura de la noche con un hat-trick que permitió a Argentina comenzar la defensa del título con una sólida victoria. “Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso”, afirmó.