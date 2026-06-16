Copa del Mundo

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

El capitán se quebró después de abrir el marcador en Kansas City y, tras el partido, relacionó su emoción con las dificultades físicas que atravesó en la previa del Mundial.

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
16 Junio 2026

La goleada de la Selección argentina sobre Argelia dejó varias imágenes para el recuerdo, pero una de las más impactantes tuvo como protagonista a Lionel Messi. Luego de convertir el primer gol del partido, el capitán se mostró visiblemente emocionado, se secó el rostro con la camiseta y durante algunos segundos intentó contener las lágrimas antes de regresar a su posición.

La escena recorrió el mundo y generó todo tipo de especulaciones. Después del encuentro, el propio rosarino explicó qué le pasó en ese momento. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, expresó en diálogo con la prensa tras la victoria en Kansas City.

Aunque no brindó demasiados detalles, las palabras del capitán estuvieron relacionadas con la lesión muscular que sufrió semanas atrás durante un partido de Inter Miami. Esa molestia puso en duda su presencia en el debut mundialista y obligó a que realizara una recuperación contrarreloj para llegar en condiciones al estreno de la Albiceleste.

Un desahogo después de semanas de incertidumbre

La emoción tuvo sentido en ese contexto. Messi no solo logró recuperarse a tiempo, sino que además fue la gran figura de la noche con un hat-trick que permitió a Argentina comenzar la defensa del título con una sólida victoria. “Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso”, afirmó.

El capitán también destacó el respaldo permanente que recibió durante los días más difíciles. “Agradecido a mis compañeros, siempre estuvieron al lado mío”, remarcó, dejando en claro la importancia del grupo en el proceso de recuperación.

La vigencia de una leyenda

Más allá de los récords que sigue acumulando, Messi dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa en su carrera. “Tuve la suerte de cumplir todos los sueños o más, a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien para disfrutar dentro de la cancha”, señaló.

Incluso sorprendió con una comparación con Rafael Nadal, uno de los deportistas que más admira. “Estaba mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Somos muy parecidos: siempre quiero dar el máximo. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, acá estaré”, concluyó.

Después de una noche inolvidable, Messi volvió a demostrar que sigue siendo determinante dentro de la cancha. Pero esta vez, además de sus goles, también dejó ver el costado más humano de una leyenda que continúa emocionándose cada vez que viste la camiseta argentina.

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