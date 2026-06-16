Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

Quizás por eso una de las frases más reveladoras de la noche llegó cuando fue consultado sobre el momento que atraviesa en su carrera. “No me imaginaba ni eso ni todo lo que me tocó vivir. Todo esto es de yapa. Tuve la suerte de conseguir todo y más a nivel grupal e individual. Hoy me toca disfrutar de esto. Todo lo que logré es mucho más de lo que imaginé cuando era chico”, lanzó en una frase que resume una transformación evidente.