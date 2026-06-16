¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Con el gol y la victoria consumados, la imagen de Messi emocionado se transformó en una de las postales de la primera jornada mundialista para la Albiceleste. En una noche cargada de ilusión, el capitán volvió a aparecer cuando el equipo más lo necesitaba y dejó en claro que todavía tiene mucho para ofrecer en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.