Poder Judicial

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

El alto Tribunal desestimó el recurso del magistrado y calificó de "manifiestamente descontextualizada" su mención al Tercer Reich. El juez avisó que no tolerará presiones y que defenderá su investidura en todas las instancias.

El Poder Judicial es epicentro de una polémica con entre la Corte y un camarista.
El Poder Judicial es epicentro de una polémica con entre la Corte y un camarista.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La Corte de Tucumán ratificó la sanción al camarista Moisá al desestimar su recurso, tras considerar descontextualizadas sus alusiones al nazismo en el marco de una disputa interna.
  • El conflicto escaló luego de que el magistrado Moisá comparara situaciones actuales con el Tercer Reich. El tribunal rechazó su defensa, mientras el juez denunció presiones.
  • El fallo sienta un límite ético sobre las expresiones de los magistrados. Moisá anticipó que recurrirá a todas las instancias para defender su investidura frente a la Corte.
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