La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
El alto Tribunal desestimó el recurso del magistrado y calificó de "manifiestamente descontextualizada" su mención al Tercer Reich. El juez avisó que no tolerará presiones y que defenderá su investidura en todas las instancias.
Resumen para apurados
- La Corte de Tucumán ratificó la sanción al camarista Moisá al desestimar su recurso, tras considerar descontextualizadas sus alusiones al nazismo en el marco de una disputa interna.
- El conflicto escaló luego de que el magistrado Moisá comparara situaciones actuales con el Tercer Reich. El tribunal rechazó su defensa, mientras el juez denunció presiones.
- El fallo sienta un límite ético sobre las expresiones de los magistrados. Moisá anticipó que recurrirá a todas las instancias para defender su investidura frente a la Corte.
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