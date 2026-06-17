En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Resumen para apurados
- La Junta Electoral de la UNT elabora un nuevo cronograma en Tucumán tras suspenderse la elección de rector por una medida cautelar contra la candidatura de Sergio Pagani.
- La suspensión fue ordenada por el Consejo Superior tras el fallo judicial que frenó a Pagani. Ahora, la Junta tiene 21 días para definir plazos de inscripción e impugnaciones.
- El proceso depende de que la Cámara Federal resuelva la cuestión de fondo antes del 15 de agosto para evitar futuros conflictos legales y dar legitimidad a la nueva elección.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) continúa a la espera de una definición clave para encaminar la elección de sus próximas autoridades. Mientras la Cámara Federal de Apelaciones aún no resolvió la cuestión de fondo sobre la candidatura del rector saliente Sergio Pagani, la Junta Electoral trabaja en la elaboración de un nuevo cronograma para completar la tercera etapa del proceso electoral, correspondiente a la elección de rector y vicerrector.
La readecuación del calendario fue ordenada por el Honorable Consejo Superior durante la sesión del 9 de junio, cuando decidió dejar sin efecto la Asamblea Universitaria que debía elegir a las máximas autoridades de la casa de estudios y reabrir el proceso electoral.
La medida se produjo luego de que la Cámara Federal de Apelaciones ratificara la vigencia de la cautelar que impide la candidatura de Pagani para un nuevo mandato, aunque al mismo tiempo devolviera a la Universidad la responsabilidad de reorganizar el cronograma y garantizar la continuidad del proceso electoral.
Fuentes del Rectorado señalaron a LA GACETA que la Junta Electoral dispone de un plazo de 21 días para elaborar una nueva propuesta. Ese cronograma deberá contemplar nuevamente las distintas instancias previstas para la tercera etapa electoral, incluyendo la acreditación y presentación de fórmulas, la exhibición de candidaturas, el período de impugnaciones y la posterior oficialización de las listas que quedarán habilitadas para competir.
Según explicaron, una vez que se abra la etapa de acreditación de fórmulas, deberá cumplirse un período de siete días para la exhibición de las listas presentadas y la eventual presentación de observaciones o impugnaciones. Posteriormente, la Junta Electoral contará con una semana más para resolver esos planteos y oficializar las candidaturas.
Concluidas esas instancias, será nuevamente el Consejo Superior el encargado de convocar a la Asamblea Universitaria, integrada por 161 asambleístas, que deberá elegir al próximo rector y vicerrector de la UNT. Finalmente, siete días después de realizada la votación, las nuevas autoridades asumirán formalmente sus cargos.
“Entre el comienzo de la primera instancia del proceso de elección y la asunción del rector puede pasar un mes. Confiamos en que esta situación se resolverá de la mejor manera y la Universidad tendrá a sus autoridades elegidas de manera legítima”, señalaron desde la Universidad.
Mientras tanto, la conducción institucional permanece en manos de la vicerrectora subrogante y decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Grunauer de Falú. La funcionaria asumió la conducción interina del Rectorado luego del vencimiento de los mandatos de Sergio Pagani y Mercedes Leal, y recientemente dispuso la continuidad de los 23 secretarios y subsecretarios de la administración central para garantizar el funcionamiento de las distintas áreas universitarias.
Definición judicial
Más allá de los plazos administrativos, en la UNT reconocen que la futura convocatoria a la Asamblea Universitaria también podría estar condicionada por los tiempos de la Justicia Federal.
Según señalaron fuentes universitarias, existe preocupación por evitar eventuales conflictos posteriores derivados de una resolución judicial tardía. Por ese motivo, consideran conveniente que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva primero la cuestión de fondo vinculada a la candidatura de Pagani antes de avanzar hacia la elección definitiva.
“No queremos afectar derechos individuales de ningún candidato”, indicaron. En ese sentido, explicaron que uno de los escenarios que buscan evitar es que la Universidad realice la elección, proclame nuevas autoridades y posteriormente la Justicia determine que el actual rector sí estaba habilitado para competir.
La cautelar dictada por la Cámara Federal tiene vigencia hasta el 15 de agosto. Si antes de esa fecha no existe una resolución que prorrogue la medida, sus efectos cesarían automáticamente. En ese contexto, la definición judicial aparece como uno de los factores centrales que condicionan el tramo final de una elección que ya fue postergada en dos oportunidades y que todavía no tiene fecha cierta para su desenlace.