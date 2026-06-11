Tucumán activó por primera vez el Régimen Penal Tributario y formuló cargos por evasión fiscal
La Justicia imputó a una contribuyente dedicada al procesamiento de carne bovina por evasión tributaria simple. Es la primera vez que se aplica en la provincia esta herramienta penal para perseguir delitos vinculados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán imputó este miércoles a una empresaria cárnica por evasión fiscal de Ingresos Brutos, activando por primera vez el Régimen Penal Tributario local.
- La investigación se inició tras detectar que la acusada omitió de forma sistemática presentar sus declaraciones juradas, una maniobra considerada engañosa por el fisco.
- Este caso histórico sienta un precedente clave para futuras investigaciones de evasión sistemática en la provincia, buscando sancionar penalmente y proteger al cumplidor.
La Justicia de Tucumán dio un paso considerado histórico en materia de persecución de delitos fiscales. Por primera vez, la provincia logró poner en marcha el Régimen Penal Tributario y formuló cargos contra una contribuyente acusada de evasión tributaria simple, en una causa vinculada al incumplimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La imputada desarrolla actividades relacionadas con el procesamiento de carne de ganado bovino, específicamente en el sector de mataderos y frigoríficos.
La formulación de cargos fue realizada por el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, con la participación activa de la Dirección General de Rentas (DGR).
La audiencia se concretó este miércoles y constituye un punto de inflexión en la aplicación de herramientas penales destinadas a combatir la evasión fiscal en Tucumán. Se trata de la primera vez que la provincia consigue activar en su propio ámbito el Régimen Penal Tributario, una herramienta cuya implementación había sido buscada durante años sin resultados.
Cómo se originó la causa
La acusación se encuadra dentro del sistema acusatorio vigente en la provincia. En ese marco, la Dirección General de Rentas aportó los elementos administrativos que sustentaron la denuncia que dio origen a la investigación.
De acuerdo con los fundamentos expuestos por la autoridad de aplicación, la denuncia se basó en diversas actuaciones administrativas que detectaron la omisión de ingresar al fisco provincial los importes correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
A ese incumplimiento se sumó la detección de maniobras consideradas engañosas por parte de los organismos intervinientes. Según se indicó, consistieron en la omisión deliberada y sistemática de presentar las declaraciones juradas exigidas por la normativa tributaria vigente.
El delito imputado
La contribuyente fue imputada por el delito de evasión tributaria simple, previsto y sancionado en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.
La norma contempla penas privativas de la libertad para quienes, mediante ardid o engaño, ocasionen un perjuicio patrimonial al fisco al no ingresar correctamente los tributos establecidos en el Código Tributario Provincial.
Desde el ámbito fiscal destacaron que el objetivo de esta herramienta no es incrementar la recaudación, sino sancionar penalmente a quienes incumplen sus obligaciones tributarias.
En ese sentido, remarcaron que el régimen busca diferenciar a quienes cumplen con sus cargas fiscales de aquellos que desarrollan conductas evasivas.
Según señalaron, la aplicación de la norma impone "un manto de justicia que favorece a los contribuyentes cumplidores".
Un antecedente para futuras investigaciones
El caso adquiere especial relevancia institucional debido a que el fisco provincial venía trabajando desde hacía años para lograr la aplicación efectiva de este régimen dentro de Tucumán.
La formulación de cargos realizada el 10 de junio rompe con esa situación y se convierte en un antecedente para futuras investigaciones vinculadas a incumplimientos tributarios sistemáticos.
Dentro del proceso penal acusatorio, la formulación de cargos constituye una instancia en la que el Ministerio Público Fiscal establece la calificación provisoria del hecho investigado y determina el grado de participación que atribuye a la persona imputada.
A partir de esta resolución, la causa continuará avanzando hacia las etapas posteriores del proceso, donde se definirá la situación definitiva de la acusada y el destino de la investigación.