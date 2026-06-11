Tucumán activó por primera vez el Régimen Penal Tributario y formuló cargos por evasión fiscal

La audiencia se concretó este miércoles y constituye un punto de inflexión en la aplicación de herramientas penales destinadas a combatir la evasión fiscal en Tucumán. Se trata de la primera vez que la provincia consigue activar en su propio ámbito el Régimen Penal Tributario, una herramienta cuya implementación había sido buscada durante años sin resultados.