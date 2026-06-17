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Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

En medio de la caída de la actividad, los aportantes se preguntan si no será un momento para establecer otro régimen de facilidades de pago.

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Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

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