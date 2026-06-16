Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco Ambas ciudades quedaron en la mira de la Justicia y de los organismos de seguridad por distintas investigaciones vinculadas al narcotráfico. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas FamailláAlberdiOsvaldo JaldoLuis CamposSandra FigueroaRafael Vehils Ruiz Tamaño texto Comentarios Lo más popular Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora La que faltaba: impuestazo a la ilusión Jóvenes dejaron el celular por 30 días y descubrieron otra forma de pasar el tiempo Un estudio reveló que los adolescentes que hacen deporte pueden rendir mejor en la escuela Ranking notas premium Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador? Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso El agua invisible que sostiene la economía tucumana