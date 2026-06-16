Política

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

SERVICIO DE COLECTIVOS EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
SERVICIO DE COLECTIVOS EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Concejales de Tucumán sesionarán el jueves para debatir un aumento en la tarifa del colectivo, tras definir el dictamen en la comisión de Transporte.
  • La comisión de Transporte del Concejo Deliberante declaró un cuarto intermedio hasta el miércoles, clave para definir los costos antes del debate en el recinto.
  • La resolución sobre el boleto impactará directamente en el bolsillo de los usuarios tucumanos y en la sostenibilidad del sistema de transporte público local.
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