Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto

Resumen para apurados
- Concejales de Tucumán sesionarán el jueves para debatir un aumento en la tarifa del colectivo, tras definir el dictamen en la comisión de Transporte.
- La comisión de Transporte del Concejo Deliberante declaró un cuarto intermedio hasta el miércoles, clave para definir los costos antes del debate en el recinto.
- La resolución sobre el boleto impactará directamente en el bolsillo de los usuarios tucumanos y en la sostenibilidad del sistema de transporte público local.
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