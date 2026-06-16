Los bancarios acordaron un nuevo aumento: cómo queda el salario inicial

Resumen para apurados
- La Asociación Bancaria acordó en Argentina un aumento salarial del 2,1% para mayo con las cámaras del sector, elevando el sueldo inicial a $2.368.759 para compensar la inflación.
- La suba del 2,1% se aplicará sobre remuneraciones brutas, acumulando un 14,7% en 2026, en un marco de negociaciones donde gremios como Comercio y UOCRA también pactaron aumentos.
- El mecanismo de ajuste mensual busca preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y marca una tendencia para paritarias en debate, como las del sector de aceiteros.
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un nuevo incremento salarial para mayo del 2,1%, en línea con la inflación, lo que llevará el salario inicial del sector a $2.368.759,48.
El monto se eleva a $2.437.232,92 al incorporar los $68.473,44 correspondientes a la participación en las ganancias, uno de los componentes distintivos de la remuneración de los trabajadores bancarios.
El acuerdo también actualizó el monto mínimo que percibirán los empleados por el Día del Bancario, que quedó establecido en $2.111.667,14. Ese valor será ajustado en futuras revisiones salariales.
A través de un comunicado, el gremio que conduce Sergio Palazzo informó que la actualización se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.
La mejora también alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales. De esta manera, el incremento acumulado durante los primeros cinco meses de 2026 llega al 14,7% respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2025.
El entendimiento ratifica la modalidad acordada entre el sindicato y las entidades empresarias, que consiste en ajustar los salarios de acuerdo con la evolución de la inflación, preservando así el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Otras paritarias que cerraron aumentos
En las últimas semanas, distintos gremios alcanzaron acuerdos salariales alineados con la pauta que impulsa el Gobierno nacional.
Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, liderada por Gerardo Martínez, que pactó con la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción una suba acumulativa del 7,7% para el período marzo-mayo. El acuerdo incluyó además bonos no remunerativos que pasarán parcialmente a integrar el salario.
Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, encabezada por Armando Cavalieri, acordó un incremento escalonado del 5% para el trimestre abril-junio junto con un bono extraordinario de $120.000. El convenio contempla una suba del 2% en abril, otro 1,5% en mayo y un 1,5% adicional en junio.
En tanto, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó una actualización de los valores mínimos por hora y por mes para las distintas categorías del personal doméstico, con vigencia entre abril y julio de 2026.
El esquema prevé incrementos progresivos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se dispuso incorporar al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo durante abril y el 50% restante en julio.
Camioneros y aceiteros, con negociaciones abiertas
En el caso del Sindicato de Camioneros, se firmó un acuerdo semestral que establece una mejora acumulativa del 10,1% entre marzo y agosto.
El entendimiento incluye además un premio mensual por presentismo de $60.000 para los trabajadores de las áreas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. Asimismo, la contribución patronal destinada a la obra social del gremio fue elevada a $25.000 por trabajador.
Para este miércoles está prevista una nueva reunión entre representantes sindicales y empresarios con el objetivo de analizar una actualización salarial en el marco de la revisión paritaria correspondiente a junio.
Distinta es la situación en la actividad aceitera, donde las negociaciones volvieron a fracasar este martes.
La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales concluyó sin acuerdo, luego de que los gremios rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.
Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina habían lanzado un paro en todas las plantas del país.
La medida fue suspendida tras la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, cuyo plazo vencerá este jueves.