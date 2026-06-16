Los bancarios acordaron un nuevo aumento: cómo queda el salario inicial

Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, liderada por Gerardo Martínez, que pactó con la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción una suba acumulativa del 7,7% para el período marzo-mayo. El acuerdo incluyó además bonos no remunerativos que pasarán parcialmente a integrar el salario.