El gobierno de Milei oficializó la incorporación del régimen de "tiendas libres de impuestos" en las zonas fronterizas

A través del Decreto 438/2026, el gobierno de Javier Milei oficializó la incorporación al ordenamiento jurídico de la República Argentina de la Resolución N° 64/18 del Grupo Mercado Común. Esta medida instituye el "Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre" para la venta de mercaderías al por menor, de origen nacional o extranjero, sin finalidad comercial, destinadas a viajeros que ingresen o egresen del país. Los llamados "free shops" se instalarán así en los sectores fronterizos.