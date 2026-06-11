Aumento para empleadas domésticas en junio y julio 2026: cuánto cobrarán tras la suba salarial

Resumen para apurados
- El sector de casas particulares en Argentina recibirá aumentos salariales escalonados en junio y julio de 2026 tras un acuerdo paritario homologado por el Gobierno.
- El incremento total es del 4,5% sobre los haberes de abril, dividido en tramos de 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, junto al ajuste por zona desfavorable al 31%.
- La medida establece nuevas escalas de pago por hora y mensuales para categorías como supervisores y caseros, buscando sostener el poder adquisitivo del sector en el bimestre.
El pasado 30 de abril, se dio una nueva reunión de paritarias para acordar los aumentos salariales del personal doméstico. El primer impacto sobre los sueldos llegó en mayo. Pero en el acuerdo alcanzado por los sectores obreros, patronales y estatales también se acordaron aumentos para los meses siguientes. Junio y julio, por lo tanto, llegarán con algunas modificaciones en los haberes que percibirán los trabajadores de casas particulares.
La decisión tomada en conjunto quedó resguardada oficialmente en la Resolución 4/2026. En la reunión se acordó otorgar aumentos escalonados en el pago por hora y en el mensual. Los incrementos alcanzarán a todo el personal nucleado bajo el régimen especial de la Ley 26.844 y se aplicarán al bimestre en curso.
Cuánto aumentarán los salarios del personal doméstico
El acuerdo homologado definió un aumento total del 4.5% sobre el salario de abril. El incremento se dividió en tres partes, por lo que cada mes –desde mayo– tendrá un salario básico diferente. Los porcentajes quedaron estipulados del siguiente modo:
- Suba del 1.6% para mayo, tomando como base los salarios de abril
- Suba del 1.5% para junio, tomando como base los salarios de mayo
- Suba del 1.4% para julio, tomando como base los salarios de junio
La resolución también introdujo una modificación en el adicional por zona desfavorable, uno de los componentes salariales contemplados para determinadas regiones del país. A partir del 1 de abril de 2026, el porcentaje correspondiente a este concepto quedó fijado en el 31 por ciento sobre los salarios mínimos de cada categoría.
- Supervisores: con retiro, $4.297,33 por hora y $536.080,78 al mes; sin retiro, $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.
- Personal para tareas específicas: con retiro, $4.083,26 por hora y $499.868,28 al mes; sin retiro, $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.
- Caseros: salario mensual de $488.326,19 y $3.862,18 por hora.
- Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.
- Personal para tareas generales: con retiro, $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales; sin retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes.