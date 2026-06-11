Aumento para empleadas domésticas en junio y julio 2026: cuánto cobrarán tras la suba salarial

El pasado 30 de abril, se dio una nueva reunión de paritarias para acordar los aumentos salariales del personal doméstico. El primer impacto sobre los sueldos llegó en mayo. Pero en el acuerdo alcanzado por los sectores obreros, patronales y estatales también se acordaron aumentos para los meses siguientes. Junio y julio, por lo tanto, llegarán con algunas modificaciones en los haberes que percibirán los trabajadores de casas particulares.