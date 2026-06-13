Uso inteligente de la tarjeta de crédito: cuándo conviene pagar en cuotas y cuándo no

Resumen para apurados
- En Argentina, expertos financieros detallaron en 2026 cómo usar inteligentemente las cuotas con tarjeta de crédito para ganarle a la inflación y cuidar el bolsillo.
- Ante una inflación del 14,7% en 2026, sugieren evaluar el costo financiero total frente a la inflación estimada y usar simuladores antes de financiar consumos diarios.
- Adoptar estos hábitos evitará el sobreendeudamiento y permitirá a los usuarios invertir el efectivo disponible en plazos fijos o fondos para generar rendimientos extras.
El pago en cuotas puede ser una herramienta salvadora cuando la situación lo requiere. Pero, además de pensar en la extensión de la financiación y la posibilidad de pagar las cuotas, hay otros aspectos que determinan si conviene o no pasar la tarjeta de crédito. En un contexto inflacionario, las bondades del pago en cuotas se vuelven un tanto más difusos.
En los primeros cinco meses de 2026, según los datos de Indec, la inflación acumuló un total del 14.7%. Al momento de cerrar una compra, la proyección de la inflación para los meses siguientes es un dato relevante. Es el que, en definitiva, terminará indicando si hacer pago en cuotas es conveniente o no.
¿Cuándo conviene pagar con tarjeta de crédito?
La respuesta no es la misma siempre. Dependerá de la posibilidad de pago, las alternativas de pago, la inflación y los intereses en las compras. Abonar con tarjeta de crédito en cuotas tiene sus ventajas y también sus desventajas. Para las compras del supermercado, que se hacen mes a mes, la entidad financiera Rebarecomienda hacerlo en una sola cuota. Los alimentos costarán más el mes próximo y se pagará una cuota correspondiente al precio del mes anterior.
En relación a la inflación, existen herramientas que permiten calcular si el pago financiado es conveniente o no. Hay calculadoras, como la de Infleta, que permiten estimar a largo plazo si el precio total superará o será inferior al costo que tendrá el producto con inflación incluída. Si el costo final termina siendo superior, entonces la compra deja de ser conveniente. En cambio, si el precio total en cuotas es menor a la estimación de la inflación, entonces es conveniente pagar en partes.
Cuotas con interés y cuotas sin interés: las ventajas
Según el Banco Galicia, es importante distinguir entre las cuotas sin interés y las que aplican interés. Las cuotas sin interés son útiles cuando comprás algo necesario o planificado; cuando podés pagar el total pero preferís comprar en cuotas para organizar tu dinero y cuando las cuotas no ocupan una parte grande del límite de tu tarjeta de crédito. “Si una compra cuesta $600.000 y la pagás en 6 cuotas sin interés de $100.000, no pagás de más y distribuís el gasto en el tiempo”, explica un artículo del banco.
Por otra parte, las cuotas con interés deben pensarse un poco más. Un dato a tener en cuenta es el precio final con financiación –es decir, cuánto se terminará abonando entre todas las cuotas–; cuánto vas a pagar de más respecto al precio de contado; y si esa cuota entra cómodamente en tu presupuesto mensual. Si la suma de tus pagos mensuales en cuotas supera tu capacidad de pago, deja de ser una buena idea pagar con tarjeta de crédito. “Un buen ejercicio es sumar todas las cuotas que ya tenés activas y preguntarte si podrías seguir pagándolas sin problema si aparece un gasto imprevisto”, señala el artículo de Galicia.
Pagar en cuotas, aun pudiendo pagar en efectivo
La recomendación de pagar en una cuota cuando el dinero en efectivo está disponible tiene sentido bajo el siguiente concepto. Una vez que se hizo la compra, el dinero que se destinará a pagarla puede invertirse para generar ganancias. Podés depositarlo en plazo fijo, fondo común de inversión o comprando bonos y acciones en el mercado bursátil.