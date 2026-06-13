Uso inteligente de la tarjeta de crédito: cuándo conviene pagar en cuotas y cuándo no

Cuotas con interés y cuotas sin interés: las ventajas

Según el Banco Galicia, es importante distinguir entre las cuotas sin interés y las que aplican interés. Las cuotas sin interés son útiles cuando comprás algo necesario o planificado; cuando podés pagar el total pero preferís comprar en cuotas para organizar tu dinero y cuando las cuotas no ocupan una parte grande del límite de tu tarjeta de crédito. “Si una compra cuesta $600.000 y la pagás en 6 cuotas sin interés de $100.000, no pagás de más y distribuís el gasto en el tiempo”, explica un artículo del banco.