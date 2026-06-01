Seguridad

El caso Agostina Vega revive el recuerdo de otros homicidios que conmocionaron a Tucumán

La provincia fue escenario de homicidios que generaron una profunda conmoción social por la crueldad de los autores y las maniobras que realizaron para tratar de borrar las huellas de sus crímenes.

POR TRIBUNALES. Mario El Lobo Estequín después de haber recibido la condena por el crimen de su suegra.
POR TRIBUNALES. Mario "El Lobo" Estequín después de haber recibido la condena por el crimen de su suegra.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El reciente femicidio de Agostina Vega en Córdoba, por el que detuvieron a Claudio Barrelier, reaviva la conmoción en Tucumán ante crímenes históricos de extrema crueldad.
  • La investigación avanzó tras hallar el cuerpo en un descampado. El caso recuerda a históricos crímenes de Tucumán donde los asesinos intentaron borrar las huellas del horror.
  • Este hecho reabre el debate sobre la violencia de género y la impunidad en la región, mientras la justicia busca determinar la responsabilidad de Barrelier.
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