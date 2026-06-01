El caso Agostina Vega revive el recuerdo de otros homicidios que conmocionaron a Tucumán

Resumen para apurados
- El reciente femicidio de Agostina Vega en Córdoba, por el que detuvieron a Claudio Barrelier, reaviva la conmoción en Tucumán ante crímenes históricos de extrema crueldad.
- La investigación avanzó tras hallar el cuerpo en un descampado. El caso recuerda a históricos crímenes de Tucumán donde los asesinos intentaron borrar las huellas del horror.
- Este hecho reabre el debate sobre la violencia de género y la impunidad en la región, mientras la justicia busca determinar la responsabilidad de Barrelier.
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