Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo

La abogada reveló además que, hasta pocas horas antes del hallazgo, el padre de Agostina conservaba la esperanza de encontrarla con vida. "Estábamos rastrillando y buscando un cuerpo, pero en algún momento del día él me hablaba de su hija viva. Me decía que cuando terminara todo nos íbamos a encontrar con Agostina, que la iba a conocer, que iba a ver cómo era su hija", relató.