Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo
Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, relató cómo se vivieron las horas más dramáticas de la búsqueda en Córdoba. Además, adelantó que la familia buscará determinar si hubo más responsables y analizará un posible cambio en la calificación de la causa.
La investigación por la muerte de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba mientras familiares y allegados intentan procesar el dolor por la tragedia. En las últimas horas, Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de la adolescente, describió cómo se vivieron los instantes posteriores al hallazgo en el descampado donde fueron encontrados restos humanos.
La letrada también se refirió al estado emocional de la familia y adelantó cuáles serán los próximos ejes de la causa judicial, incluida la posibilidad de solicitar un cambio en la calificación legal del expediente. "No descartamos una cadena de responsabilidades. Esta persona no llegó a Agostina solo", afirmó.
El relato del hallazgo: "Nunca había estado en presencia de un silencio tan doloroso"
Alaniz recordó el clima que se vivió en el lugar cuando se confirmó la noticia que todos temían. "Nunca había estado en presencia de un silencio tan doloroso", afirmó durante una entrevista televisiva. Según contó, Gabriel Vega todavía no logra comprender completamente lo ocurrido. "Está muerto en vida, no puede entender", expresó.
La abogada reveló además que, hasta pocas horas antes del hallazgo, el padre de Agostina conservaba la esperanza de encontrarla con vida. "Estábamos rastrillando y buscando un cuerpo, pero en algún momento del día él me hablaba de su hija viva. Me decía que cuando terminara todo nos íbamos a encontrar con Agostina, que la iba a conocer, que iba a ver cómo era su hija", relató.
Incluso recordó que habían conversado sobre ese encuentro poco antes de que aparecieran los restos. "Estábamos haciendo planes para verla, para charlar con ella. Fue una hora antes de la aparición del cuerpo", señaló.
Cómo recibió la familia la confirmación de la tragedia
De acuerdo con Alaniz, fue el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien confirmó oficialmente la noticia. La abogada explicó que no encontró fuerzas para comunicarle la situación al padre de la adolescente. "No le pude decir nada. Le pedí por favor que se lo dijera él. Con lo que acabábamos de hablar", sostuvo.
Al recordar aquella escena, volvió a destacar el profundo impacto emocional que atravesó a todos los presentes. "Eran todas cabezas bajas y un silencio que me dejaba sorda. Fue realmente horrible", describió.
La autopsia y la búsqueda de posibles responsables
Mientras la familia intenta atravesar el duelo, la investigación judicial sigue su curso. Alaniz señaló que uno de los elementos más importantes en esta etapa será el resultado de la autopsia. "Es fundamental para determinar la mecánica de la muerte, el horario y otros detalles", explicó.
La representante legal adelantó además que analizarán las pruebas para solicitar que la causa sea recaratulada como femicidio. "Vamos a analizar todos los elementos para pedir que se recaratule como femicidio", indicó.
Por otra parte, sostuvo que la investigación no debería limitarse al único detenido. "No descartamos una cadena de responsabilidades. Esta persona no llegó a Agostina solo", afirmó.
En ese sentido, señaló que buscarán reconstruir cómo se produjo el contacto entre la adolescente y el principal sospechoso, además de determinar si existieron otras personas involucradas o posibles maniobras de encubrimiento. "Vamos a ir dilucidando con el avance de la investigación si hay más responsables, pero no lo vamos a descartar", aseguró.
Finalmente, Alaniz remarcó que el objetivo será identificar a todas las personas que hayan tenido algún grado de participación en los hechos. "Nos vamos a ocupar de que cada persona que haya tenido algún grado de responsabilidad, en mayor o menor medida, pague", concluyó.