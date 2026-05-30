Encontraron muerta a Agostina Vega en un descampado de Córdoba

El hallazgo se produjo pasadas las 14, en una zona de pastizales de más de 200 hectáreas ubicada a unos 12 kilómetros del centro cordobés. Allí las autoridades realizaban rastrillajes desde hacía más de 24 horas, luego de que una pista ubicara en ese lugar al principal sospechoso y único detenido por el caso, Claudio Barrelier.