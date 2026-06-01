Caso Agostina Vega: el oscuro antecedente de Claudio Barrelier que ahora vuelve a ser investigado
El principal acusado por el crimen de Agostina Vega había sido imputado un año antes por un grave hecho y recuperó la libertad semanas después. Ahora, ese antecedente volvió a quedar bajo análisis en medio del avance de la investigación.
Resumen para apurados
- La Justicia de Córdoba investiga a Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega, tras revelarse que en 2025 fue liberado tras secuestrar a otra joven.
- En mayo de 2025, el sospechoso fue detenido por retener a una joven en la misma vivienda que hoy se investiga, pero recuperó su libertad condicional a los veinte días.
- El fiscal Raúl Garzón incorporó el hecho para buscar patrones en el crimen, mientras crecen los cuestionamientos sociales y políticos por la liberación previa del acusado.
La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó un dato que generó fuerte impacto en Córdoba: el principal acusado, Claudio Barrelier, había enfrentado una causa penal por un episodio de extrema gravedad ocurrido en 2025 y, pese a ello, recuperó la libertad semanas después.
El antecedente volvió a quedar bajo análisis mientras la Justicia profundiza la pesquisa por el asesinato de la adolescente y busca determinar si existieron responsabilidades adicionales.
El antecedente judicial que volvió al centro de la escena
De acuerdo con información difundida por autoridades provinciales, Barrelier había sido imputado el 6 de mayo de 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada.
Según la denuncia incorporada en aquella causa, una joven habría sido llevada hasta una vivienda ubicada sobre calle Campillo con el argumento de dejar pertenencias. Una vez dentro del domicilio, denunció haber sido retenida contra su voluntad y sometida a una situación de violencia.
La víctima logró escapar y pedir ayuda a vecinos de la zona, quienes intervinieron para asistirla y dar aviso a las autoridades.
Ese episodio es hoy observado nuevamente por los investigadores debido a que el inmueble mencionado coincide con uno de los lugares bajo análisis en el expediente por el crimen de Agostina.
Permaneció detenido menos de un mes y luego recuperó la libertad
Tras aquella imputación, Barrelier permaneció detenido durante aproximadamente 20 días y posteriormente accedió a la libertad bajo condiciones procesales fijadas por la fiscalía interviniente.
Entre las medidas impuestas figuraban presentaciones periódicas ante la Justicia mientras continuaba el desarrollo del expediente.
Con el avance del caso Agostina, surgieron cuestionamientos públicos sobre el tratamiento de aquella causa previa y sobre los controles posteriores.
El debate sobre las decisiones judiciales
Consultado por este antecedente, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que la evaluación procesal correspondió al ámbito judicial y remarcó que el Poder Ejecutivo no interviene en esas resoluciones.
Además, indicó que la causa anterior ya fue incorporada como elemento de análisis dentro de la investigación actual que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.
El objetivo es establecer si existen patrones, antecedentes o información relevante que pueda aportar contexto al expediente por el asesinato de la adolescente.
Cómo avanzó la investigación del caso Agostina
Respecto de las primeras horas posteriores a la desaparición, Quinteros sostuvo que inicialmente las hipótesis investigativas no ubicaban al acusado como presunto autor directo del crimen.
Según explicó, en una primera etapa se analizaba la posibilidad de que únicamente hubiera intervenido como intermediario en un encuentro con otra persona.
Con el avance de las pericias, declaraciones y nuevas evidencias, la línea investigativa se modificó y la sospecha sobre su participación tomó mayor fuerza.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de Agostina Vega y determinar si hubo otras personas involucradas en el hecho.
La causa permanece abierta y se esperan nuevos resultados periciales que podrían definir el rumbo judicial del expediente.