Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen
La investigación por el crimen de Agostina Vega avanza con Claudio Barrelier como principal acusado. Su vínculo con la familia de la adolescente, un antecedente judicial y una nueva declaración quedaron bajo la lupa de la Justicia
Resumen para apurados
- La Justicia investiga a Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, hallada muerta tras una semana de búsqueda en Córdoba.
- El acusado era allegado a la familia de la víctima y posee antecedentes por privación de la libertad. Además, se perita un auto que pidió prestado y lavó tras el crimen.
- Los peritajes sobre el vehículo lavado serán claves para reconstruir los movimientos del acusado y determinar si existieron cómplices en el asesinato de la adolescente.
La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida durante una semana y fue hallada muerta en Córdoba, continúa sumando elementos que comprometen a Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento. Los investigadores sostienen la hipótesis de que el hombre habría engañado a la joven para llevarla a su vivienda y posteriormente deshacerse del cuerpo.
Mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la víctima, también comenzaron a conocerse detalles sobre el perfil del sospechoso, su entorno y algunos antecedentes que hoy forman parte del expediente.
Quién es Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el caso Agostina Vega
Barrelier, de 33 años, trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, donde había ingresado como becario. Además, mantenía una activa participación en espacios vinculados al peronismo cordobés y solía mostrar esa militancia en sus redes sociales.
En distintas publicaciones aparecía junto a dirigentes y funcionarios locales durante actos partidarios y actividades políticas. También figuraba relacionado con iniciativas vinculadas a la educación vial y otros ámbitos municipales.
Paralelamente, era una persona conocida en el entorno futbolero de Instituto. Aunque desde sectores vinculados a la barrabrava relativizaron su influencia dentro del grupo, reconocieron que era una presencia frecuente en la tribuna y que mantenía vínculos con algunos de sus integrantes.
Uno de los aspectos que más conmoción generó tras su detención fue la relación que mantenía con la familia de la víctima. Según trascendió, Barrelier era amigo de Melisa Heredia, madre de Agostina, una circunstancia que profundizó el impacto del caso en el entorno cercano de la adolescente.
El antecedente judicial que vuelve a quedar bajo la lupa
La situación procesal de Barrelier también está marcada por una causa previa. El hombre había sido denunciado por privación ilegítima de la libertad contra otra mujer, un expediente que continúa abierto y que ahora volvió a ser analizado en el marco de la investigación por el crimen de Agostina.
Si bien la Justicia deberá determinar las responsabilidades correspondientes, ese antecedente se convirtió en uno de los elementos que alimentan las sospechas sobre el acusado.
La declaración que puso el foco sobre un automóvil clave
En las últimas horas, la investigación incorporó un nuevo dato considerado relevante por los investigadores. La mujer señalada como presunta amante de Barrelier declaró ante la Justicia y aportó información sobre un Ford Ka negro que actualmente es objeto de pericias.
Según relató, el sospechoso le pidió prestado el vehículo el domingo, apenas un día después de que se perdiera el contacto con Agostina. A partir de ese testimonio, el automóvil pasó a ocupar un lugar central dentro de la pesquisa.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el coche fue sometido a peritajes y señaló que había sido lavado antes de ser inspeccionado por los especialistas.
Qué buscan determinar los investigadores
Aunque oficialmente no se difundieron los resultados de las pericias, los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que aún puedan recuperarse rastros que aporten información sobre los movimientos del acusado y el recorrido realizado durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.
Mientras tanto, la causa sigue avanzando con Barrelier como único detenido. La Justicia busca esclarecer de manera definitiva qué ocurrió con Agostina Vega y establecer si existieron otras personas que pudieron haber tenido algún grado de participación en el hecho.