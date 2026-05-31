Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida durante una semana y fue hallada muerta en Córdoba, continúa sumando elementos que comprometen a Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento. Los investigadores sostienen la hipótesis de que el hombre habría engañado a la joven para llevarla a su vivienda y posteriormente deshacerse del cuerpo.