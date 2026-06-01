El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse

Una atmósfera de extrema tensión y profundo dolor rodea por estas horas el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada asesinada en un descampado de la ciudad de Córdoba. En las últimas horas, la causa sumó un componente de máxima alerta luego de que fuentes de la investigación confirmaron que el único detenido e imputado por el crimen, Claudio Barrelier, manifestó explícitamente dentro del penal de Bouwer sus intenciones de quitarse la vida.
El acusado, un hombre de 32 años, sufrió un brote psicótico en la prisión donde permanece alojado. Ante esta situación de inminente peligro y para evitar que el principal sospechoso atente contra su integridad física, las autoridades carcelarias dispusieron que fuera sedado de inmediato, bajo una estricta vigilancia médica y penitenciaria en su celda.
La noticia alarmante sobre el estado de Barrelier repercutió rápidamente en el entorno de la víctima, generando una fuerte reacción de preocupación. Miguel, el abuelo de Agostina, fue el primero en alzar la voz ante la prensa y expresar su temor de que el acusado no llegue a declarar: “Quiero que diga si tuvo algún cómplice. No quiero que le pase nada para que confiese si hay más personas involucradas”, sentenció con firmeza.
Más allá del panorama en el penal de Bouwer, la familia de la adolescente debió afrontar otro momento desgarrador en un centro de salud. Este mediodía, los abuelos de la víctima confirmaron que Melisa Heredia, la madre de Agostina, finalmente fue informada sobre el trágico destino de su hija en el sanatorio donde permanece internada desde el sábado.
La progenitora de la menor había sido hospitalizada antes de que se descubrieran los restos, tras pasar varios días sin ingerir alimentos ni agua en medio de la desesperada búsqueda. Esta dolorosa situación le provocó un cuadro grave de deshidratación con serias complicaciones renales, lo que obligó a los médicos a mantenerla bajo observación constante antes de recibir la peor de las noticias. “Ya hablamos con ella y le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque quiere saber más y nos preguntaba cosas que hoy no le podemos responder”, relató Elizabeth, la abuela de la víctima, notablemente conmovida al salir del centro de salud. La mujer detalló que el estado anímico de su hija es devastador y que el impacto de la confirmación destruyó las últimas esperanzas que guardaba la familia.
Por su parte, Miguel explicó que la comunicación del fallecimiento se realizó bajo un estricto protocolo médico para preservar la salud de Melisa. Siguiendo las recomendaciones del equipo de psiquiatras que la asiste, los familiares decidieron brindarle únicamente la información indispensable, dosificando los escalofriantes detalles del hallazgo que la Justicia intenta precisar por estas horas.
En paralelo al drama familiar, la investigación judicial penal entró en una nueva y decisiva etapa tras el cambio de carátula ordenado por el fiscal de Instrucción, Raúl Garzón. Luego de constatar las condiciones en las que se encontraron los restos de la adolescente en el descampado, el funcionario judicial modificó la calificación legal del expediente, que pasó de privación ilegítima de la libertad a homicidio.
Investigación en marcha
Para los investigadores, el aberrante asesinato se perpetró en la vivienda que ocupaba el imputado, ubicada en la calle Juan del Campillo 878, en el tradicional barrio Cofico.
A pesar de la certeza de que tiene la fiscalía sobre el lugar del hecho, la causa todavía mantiene tres interrogantes centrales abiertos: cuál fue el móvil del crimen, qué ocurrió exactamente dentro de ese domicilio y si existieron coautores.
Hasta el momento, las pesquisas lograron reconstruir minuciosamente los últimos movimientos de la víctima antes de su desaparición.
Reclamo: pedido de justicia
Familiares y amigos se acercaron hacia la puerta de la casa de los abuelos de la joven para rendirle un homenaje con velas y fotos. En este domicilio en el barrio Mosconi rápidamente colocaron imágenes de Agostina, carteles con pedidos de justicia y esclarecimiento del caso, y encendieron velas en las rejas y las veredas. Uno de los parientes de la víctima gritó: “¿Qué hacemos sin mi sobrina?” cuando las cámaras de televisión se acercaron al lugar, y luego cerraron la puerta del lugar pidiendo respeto por el duelo que deben atravesar. El sábado por la noche, a horas de haberse conocido la peor noticia, un grupo de familiares y allegados se movilizó hacia una dependencia policial, donde se había radicado la denuncia por desaparición y allí se registraron enfrentamientos con la policía
“Perdón”: habló la madre de Barrelier
“Estoy destruida. Le pido perdón a esa familia”, fueron las primeras palabras que dijo Viviana, la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido por el homicidio de Agostina Vega. “Nunca pensé que mi hijo hubiera hecho una cosa así. Mil disculpas, por favor, le pido perdón. De corazón”, prosiguió la mujer, mientras lloraba, en diálogo con la señal televisiva A24. La mujer también manifestó estar desconcertada por lo que se le acusa a su hijo. “Quiero que me explique por qué”, aseguró. “No lo crié con esos valores”, agregó y sostuvo que creía en la inocencia.