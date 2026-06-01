El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse

La progenitora de la menor había sido hospitalizada antes de que se descubrieran los restos, tras pasar varios días sin ingerir alimentos ni agua en medio de la desesperada búsqueda. Esta dolorosa situación le provocó un cuadro grave de deshidratación con serias complicaciones renales, lo que obligó a los médicos a mantenerla bajo observación constante antes de recibir la peor de las noticias. “Ya hablamos con ella y le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque quiere saber más y nos preguntaba cosas que hoy no le podemos responder”, relató Elizabeth, la abuela de la víctima, notablemente conmovida al salir del centro de salud. La mujer detalló que el estado anímico de su hija es devastador y que el impacto de la confirmación destruyó las últimas esperanzas que guardaba la familia.