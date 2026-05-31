Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta
La familia de Agostina Vega atraviesa horas de profundo dolor tras el hallazgo de la adolescente. Su madre permanece en terapia intensiva y el abuelo de la víctima pidió que "caigan todos los responsables".
La conmoción por el crimen de Agostina Vega continúa creciendo en Córdoba. Mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente de 14 años, la familia atraviesa horas de profundo dolor y preocupación por el delicado estado de salud de Melisa Heredia, la madre de la joven.
Según informó su abogado, Carlos Nayi, la mujer permanece internada en terapia intensiva y aún no fue informada oficialmente sobre el hallazgo del cuerpo de su hija. El padre de la adolescente, por su parte, participó de los rastrillajes y fue testigo del hecho.
Cómo se encuentra la madre de Agostina Vega
De acuerdo con el letrado, Melisa Heredia atraviesa un cuadro médico complejo que obligó a su internación en una unidad de cuidados intensivos. Nayi explicó que presenta una severa deshidratación, hipertensión y otras complicaciones orgánicas que mantienen en alerta a los profesionales de la salud. Debido a su delicado estado, la familia decidió que todavía no reciba la confirmación oficial sobre la muerte de Agostina.
El abogado también recordó que, durante los primeros días de búsqueda, el entorno familiar conservaba la esperanza de encontrar con vida a la adolescente. Sin embargo, el avance de la investigación y la aparición de nuevos elementos fueron modificando ese panorama.
La hipótesis sobre una posible participación de más personas
En medio de la investigación, Nayi sostuvo que existen interrogantes sobre la mecánica del hecho y consideró difícil que una sola persona haya podido llevar adelante todas las acciones que se investigan sin colaboración externa.
La causa tiene actualmente como principal acusado y único detenido a Claudio Barrelier, aunque desde el entorno familiar insisten en que la Justicia debe profundizar todas las líneas de investigación para determinar si hubo otros involucrados.
El dolor del abuelo de Agostina y el pedido de justicia
Miguel, abuelo de la adolescente, expresó públicamente el impacto que provocó la confirmación del hallazgo y aseguró que continuará participando de las movilizaciones para exigir justicia.
El hombre acompañó una concentración realizada frente a la comisaría de Juan Pablo II, ubicada en cercanías de la vivienda donde residía Agostina. Allí, familiares, amigos y vecinos reclamaron el esclarecimiento total del caso.
Durante la manifestación, Miguel pidió que se investigue a todas las personas que pudieran haber tenido algún tipo de participación en el crimen y reiteró sus sospechas de que podrían existir más responsables además del acusado detenido.