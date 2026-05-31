Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Cómo se encuentra la madre de Agostina Vega

De acuerdo con el letrado, Melisa Heredia atraviesa un cuadro médico complejo que obligó a su internación en una unidad de cuidados intensivos. Nayi explicó que presenta una severa deshidratación, hipertensión y otras complicaciones orgánicas que mantienen en alerta a los profesionales de la salud. Debido a su delicado estado, la familia decidió que todavía no reciba la confirmación oficial sobre la muerte de Agostina.