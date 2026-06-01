Crimen de Agostina Vega: esperan el resultado de la autopsia y analizan si hubo más personas involucradas
La Justicia intenta responder las preguntas que siguen abiertas: qué ocurrió durante las últimas horas de la adolescente, cuál fue el móvil del crimen, cómo se produjo la muerte y si existieron más responsables además del detenido.
Resumen para apurados
- La Justicia de Córdoba investiga el crimen de Agostina Vega, de 14 años, para esclarecer el móvil tras el hallazgo de su cuerpo y determinar si el único detenido tuvo cómplices.
- Claudio Barrelier está detenido mientras se peritan un auto Ford Ka, un audio final de la víctima y viviendas en Cofico y Ampliación Ferreyra, donde apareció el cadáver.
- La autopsia será clave para definir la causa de muerte. La fiscalía evalúa imputar al acusado por femicidio, lo que podría resultar en una condena a prisión perpetua.
La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, continúa avanzando con nuevas pericias y una serie de interrogantes que todavía buscan respuesta. Mientras la Justicia espera conclusiones forenses clave, también toma fuerza una hipótesis que podría modificar el rumbo de la causa: la posible participación de otras personas además del único detenido, Claudio Barrelier.
Uno de los puntos centrales de la investigación está puesto en la autopsia y en los estudios complementarios que permitirán establecer con precisión cómo murió la menor, cuándo ocurrió el fallecimiento y si existieron circunstancias agravantes que puedan influir en la acusación.
Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, el fiscal Raúl Garzón sostiene como línea principal que el crimen habría ocurrido durante la noche de la desaparición o poco tiempo después. Sin embargo, los resultados científicos aún son determinantes para confirmar esa hipótesis.
Las pericias que podrían definir el futuro de la causa
En paralelo al trabajo forense, los investigadores continúan relevando pruebas recolectadas en una vivienda del barrio Cofico, señalada como uno de los últimos lugares donde habría estado Agostina antes de perder contacto con su entorno.
Los peritos buscan reconstruir con precisión qué sucedió dentro del inmueble y establecer si existen elementos que permitan vincular a otras personas con el hecho.
Además, continúan los procedimientos en la zona de Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados los restos de la adolescente. Allí se realizan nuevos rastrillajes con el objetivo de encontrar indicios que ayuden a completar la secuencia de los acontecimientos.
La imputación contra Claudio Barrelier podría agravarse
Hasta el momento, Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por homicidio. No obstante, el avance de las pruebas abrió la posibilidad de que la acusación sea modificada.
La fiscalía evalúa una eventual recalificación a femicidio, una figura penal que contempla prisión perpetua en caso de condena. La decisión dependerá de las conclusiones de las pericias y del contexto que logren reconstruir los investigadores.
Crece la sospecha de que hubo más participantes
Aunque Barrelier es el único acusado formalmente, distintos sectores cercanos a la investigación consideran que podría no haber actuado solo.
La familia de Agostina manifestó públicamente su pedido para que la causa avance hasta identificar a todos los responsables. Durante una reunión mantenida con autoridades provinciales, insistieron en que la investigación no se limite únicamente al detenido actual.
En esa misma línea, funcionarios vinculados al área de seguridad provincial indicaron que la posibilidad de más involucrados continúa siendo materia de análisis y no fue descartada por la fiscalía.
El abogado que representa a la familia también aseguró que seguirán impulsando medidas para profundizar la búsqueda de pruebas y determinar si existieron colaboradores, encubridores o personas con algún grado de participación.
El auto bajo investigación y el último mensaje de Agostina
Entre las pruebas consideradas relevantes aparece el seguimiento de un Ford Ka negro relacionado con el entorno del acusado. A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyen movimientos realizados entre distintos sectores de la ciudad durante las horas posteriores a la desaparición.
Otro elemento incorporado al expediente es un mensaje de voz que Agostina envió antes de perder contacto con sus allegados. En ese audio habría mencionado que se encontraría con una persona cercana al entorno familiar para recibir una supuesta sorpresa.
Con todos estos elementos, la Justicia intenta responder las preguntas que siguen abiertas: qué ocurrió durante las últimas horas de la adolescente, cuál fue el móvil del crimen, cómo se produjo la muerte y si existieron más responsables además del detenido.
Los próximos resultados periciales podrían marcar un punto de inflexión en una causa que mantiene conmocionada a Córdoba.