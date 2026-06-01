Crimen de Agostina Vega: esperan el resultado de la autopsia y analizan si hubo más personas involucradas

La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, continúa avanzando con nuevas pericias y una serie de interrogantes que todavía buscan respuesta. Mientras la Justicia espera conclusiones forenses clave, también toma fuerza una hipótesis que podría modificar el rumbo de la causa: la posible participación de otras personas además del único detenido, Claudio Barrelier.