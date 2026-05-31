Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

La geolocalización del celular y la pista que llevó a Ampliación Ferreyra

Uno de los avances más importantes de la investigación surgió a partir del análisis de las antenas de telefonía celular. Los especialistas determinaron que el teléfono utilizado por el acusado se encontraba en la zona de barrio Ampliación Ferreyra, ubicada a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.