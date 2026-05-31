Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo
Los investigadores reconstruyeron parte de los movimientos de Claudio Barrelier mediante registros de cámaras y geolocalización celular. Las evidencias permitieron orientar la búsqueda en el sector donde fueron hallados restos humanos.
Resumen para apurados
- La Justicia de Córdoba sumó pruebas clave que comprometen al único detenido, Claudio Barrelier, tras hallar restos de la adolescente Agostina Vega mediante geolocalización.
- El sospechoso usó un Ford Ka prestado para trasladar baldes a un descampado en Ampliación Ferreyra, movimiento registrado por cámaras y antenas telefónicas tras la desaparición.
- El hallazgo de los restos marca un giro decisivo en la causa, mientras la fiscalía analiza la secuencia de los hechos para determinar responsabilidades y dictar la condena.
La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas una serie de elementos que, según los investigadores, comprometen a Claudio Barrelier, el único detenido en la causa.
El análisis de cámaras de seguridad, registros de telefonía celular y movimientos del acusado permitió reconstruir parte de lo ocurrido en los días posteriores a la desaparición de la adolescente.
Entre las evidencias reunidas aparece un vehículo que habría tenido un rol clave en el traslado hacia la zona donde posteriormente fueron hallados restos humanos durante los rastrillajes.
Las cámaras y el vehículo que quedaron bajo la lupa
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, entre el sábado y el lunes posteriores a la desaparición de Agostina, Barrelier intentó conseguir dinero y un automóvil de manera insistente.
Finalmente logró acceder a un Ford Ka negro que le fue prestado por una mujer de su entorno. Según la hipótesis judicial, la propietaria del vehículo no tendría conocimiento de los hechos que se investigan.
Las cámaras de seguridad registraron al acusado cuando regresaba a su domicilio a bordo de ese automóvil. Posteriormente, también fue captado entrando y saliendo de la vivienda mientras trasladaba objetos que fueron descritos como baldes o tachos.
La defensa de Barrelier sostuvo que esos elementos estaban vinculados a supuestos trabajos de albañilería. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron pruebas que respalden esa explicación.
La geolocalización del celular y la pista que llevó a Ampliación Ferreyra
Uno de los avances más importantes de la investigación surgió a partir del análisis de las antenas de telefonía celular. Los especialistas determinaron que el teléfono utilizado por el acusado se encontraba en la zona de barrio Ampliación Ferreyra, ubicada a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.
Se trata de un sector caracterizado por la presencia de viviendas precarias y amplias extensiones de terreno descampado. La escasez de cámaras de seguridad en el lugar representó una dificultad para los investigadores, aunque una de ellas resultó clave para avanzar en la causa.
Las imágenes captaron el ingreso del Ford Ka negro por uno de los accesos al sector. Cerca de una hora más tarde, la misma cámara registró la salida del vehículo.
Para los investigadores, ese movimiento fue un dato determinante que permitió orientar los operativos de búsqueda.
El operativo que culminó con el hallazgo
Con la información aportada por la geolocalización del teléfono y los registros de las cámaras, los rastrillajes se concentraron en el enorme descampado de Ampliación Ferreyra.
Durante más de 24 horas, equipos especializados realizaron tareas de búsqueda intensiva en el lugar. Finalmente, el operativo concluyó con el hallazgo de restos humanos, un descubrimiento que marcó un punto de inflexión en la investigación por la desaparición de Agostina Vega.
Ahora, la Justicia continúa analizando las pruebas recolectadas para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar todas las responsabilidades en el caso.